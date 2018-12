Kamila Gasiuk-Pihowicz: Kto się wyłamie z Koalicji Obywatelskiej, wspiera PiS

- Każdy odpowiedzialny polityk powinien w przyszłorocznych wyborach startować z list Koalicji Obywatelskiej - uważa posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała dziś, że większość członków jej partii nie chce połączenia z Platformą Obywatelską.

- Ja przekonywałam i będę przekonywać do tego wszystkie niezdecydowane koleżanki i kolegów w Nowoczesnej, bo nie ma innej drogi. Inna droga to taka, na końcu której czekają nas rządy PiS przez kolejną kadencję. Każdy, kto wyłamuje się z Koalicji Obywatelskiej, kto wyłamuje się ze współpracy, mimowolnie wspiera PiS - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Toczy się dyskusja, są różnice zdań, są osoby, które uważają, że Nowoczesna powinna iść razem z PO do wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, ale są też osoby, które mówią o przerwaniu koalicji i samotnym starcie Nowoczesnej choćby do PE. Dla mnie to są propozycje niepoważne. Elementarna polityczna odpowiedzialność wymaga od nas teraz pogłębienia współpracy - dodała.

- Dziś Polska jest w trudnym momencie, dziś jest czas współpracy i odpowiedzialności. I te dwa słowa powinniśmy odmieniać przez wszystkie przypadki. Każdy odpowiedzialny polityk, który szanuje demokrację, polską konstytucję i widzi Polskę w sercu zjednoczonej Europy, powinien we wszystkich przyszłorocznych wyborach startować z Koalicji Obywatelskiej - twierdzi Gasiuk-Pihowicz.

