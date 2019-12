Zanurzenie pozwala przeżyć

Największą migrację zwierząt – z głębin ku powierzchni oceanów – wykryto laserem z przestrzeni kosmicznej.

Naukowcy amerykańscy z NASA, współpracując z badaczami francuskimi z CNES (Centre national d'études spatiales), zdołali zarejestrować codzienną, powszechną, wertykalną migrację wielu gatunków żyjących w wodzie. Pomocny w tym okazał się satelita CALIPSO, który wraz z kilkoma innymi tego typu obiektami tworzy formację nazywaną A-Train. Jest ona wykorzystywana do badania opadów atmosferycznych, parowania oraz obiegu wody w przyrodzie. Satelity te wchodzą w skład Systemu Obserwacji Ziemi EOS (Earth Observing System).

Każdego roku dziesiątki milionów zwierząt przemieszczają się, często na dużych dystansach, z jednego miejsca globu do drugiego. Taki tryb życia, niekiedy niebezpieczny, prowadzą w związku ze swoim cyklem biologicznym, który nakazuje im zmianę otoczenia i środowiska naturalnego. W trosce o przetrwanie liczne gatunki ptaków, ssaków, ryb, owadów wędrują, aby znaleźć pożywienie i miejsce do rozrodu.

W dół i w górę Ale oprócz migracji horyzontalnej istnieje także wertykalna. Zjawisko to opisuje artykuł w prestiżowym piśmie naukowym „Nature".

Naukowcy z NASA i CNES badali zjawisko znane jako Diel Vertical Migration. W czasie jego trwania małe stworzenia wypływają z głębin oceanicznych, kierując się ku powierzchni wody. Wędrówka odbywa się nocą. Jej celem jest zdobywanie pokarmu, a konkretnie fitoplanktonu (mikroskopijne organizmy roślinne, w tym glony oraz sinice, żyjące w wodzie, nieposiadające zdolności ruchu lub tylko w znacznie ograniczonym zakresie).

Powrót w głębiny następuje tuż przed wschodem słońca. Ten naturalny, codzienny ruch obserwowany we wszystkich oceanach, jest największą na naszej planecie migracją zwierząt, a mówiąc bardziej precyzyjnie – największe na Ziemi przemieszczanie się biomasy.

Zjawisko migracji wertykalnej ukształtowało się jako ochrona przed drapieżnikami. Migrujące w ten sposób organizmy zaczęły się wynurzać pod powierzchnię na żer tylko nocą, co uniemożliwiało bądź maksymalnie utrudniało drapieżnikom, dostrzeżenie i dosięgniecie ofiar.

Nocni wędrowcy – Wyniki naszych badań są bardzo zaskakujące dzięki zastosowanej aparaturze. Lidary to urządzenia emitujące wiązkę laserową i odbierające jej odbicie, umożliwia to określenie odległości między miejscem emitowania wiązki a obiektem, od którego się odbiła. Lidary są na tyle czułe, że w obserwowaniu oceanów mogą operować z kosmosu i dostarczać informacji na tyle precyzyjnych, że są przydatne w poważnych badaniach naukowych. Właśnie z takim mechanizmem mamy do czynienia w przypadku lidaru na satelicie CALIPSO – wyjaśnia dr Chris Hostetler z NASA, kierujący badaniami.

Lidar na satelicie CALIPSO umożliwił namierzanie migrujących zwierząt w skali całego świata, co 16 dni, nieustannie w ciągu 10 lat. Nigdy wcześniej tak wielki obszar nie był objęty tego rodzaju obserwacją, ograniczały się one do punktów, wybranych stosunkowo małych regionów.

Mimo tego, że CALIPSO został zaprojektowany do pomiarów chmur i gazów atmosferycznych, jego laser może przenikać do głębokości 20 metrów pod powierzchnię oceanu. Jeśli migrujące zwierzęta docierają do tej strefy, są wykrywane przez CALIPSO, który zauważa także strefy o silnym nasyceniu fitoplanktonem.