Wspomnienia z ostatnich dziesięciu lat

Jubileusz swojej siedziby Opera Krakowska będzie świętować w najbliższy weekend koncertami i innymi atrakcjami

Prawie sto lat trwały starania, by Kraków dorobił się operowego gmachu. Udało się to dopiero po 2000 roku, a nowy budynek wzniesiono w tempie niemal błyskawicznym. Nie obyło się, co prawda, bez perturbacji i kontrowersji, ale nareszcie Opera Krakowska może gościć widzów u siebie.W 2008 roku zaprosiła na inauguracyjną premierę – „Diabły z Loudun" Krzysztofa Pendereckiego. W ciągu dziesięciu sezonów Opera Krakowska przygotowała 52 inscenizacje, wiele z nich było wydarzeniami na skalę krajową, niektóre prezentowano na zagranicznych festiwalach. Teraz z okazji jubileuszu odbędzie się „Wieczór 2008–2018". Reżyser Laco Adamik wybrał cytaty z oper, które w tym dziesięcioleciu cieszyły się szczególnym zainteresowaniem publiczności, z „Carmen", „Opowieści Hoffmanna", „Normy", „Eugeniusza Oniegina", „Cyganerii" czy „Traviaty". Część druga składać się będzie z przebojów operetkowych, a także hitów koncertów karnawałowych oraz corocznych wieczorów na Wawelu.8 oraz 9 grudnia wystąpią na scenie przy ulicy Lubicz wszyscy najlepsi jej soliści i zespół baletowy. Orkiestrę i chór Opery Krakowskiej poprowadzi Tomasz Tokarczyk. Jak co roku opera zaprasza na dzień otwarty – 8 grudnia w godz. 10.00–14.00. Przygotowano wiele atrakcji, zwiedzanie gmachu, obserwowanie próby zespołu baletowego, warsztaty plastyczne i kostiumograficzne dla dzieci, a także spektakl „Pan Tralaliński".