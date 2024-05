Na czterech piętrach kamienicy Nova Chopina 22 w sercu Pruszkowa znajdzie się 17 mieszkań o powierzchni od 53 do 131 mkw. – od dwóch do czterech pokoi. Na parterze deweloper, spółka Milestone, zaplanował pięć ok. 60-metrowych lokali usługowych.

Powstanie też 20 miejsc parkingowych i 17 komórek lokatorskich.

Fotowoltaika na dachu

Budowa obiektu Nova Chopina 22 rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku. Ma się zakończyć w drugim kwartale 2025 roku. Klucze do mieszkań będą oddawane na przełomie lipca i września przyszłego roku.

Milestone zapowiada ekologiczne, przyjazne dla środowiska rozwiązania. – Budowa w 100 proc. jest zasilana energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii – mówią przedstawiciele dewelopera. - Na dachu budynku znajdzie się instalacja fotowoltaiczna, a w częściach wspólnych – energooszczędne oświetlenie. W garażu będą dostępne punkty do ładowania samochodów elektrycznych.

Plac zabaw i łąki kwietne

Deweloper planuje też osiedlowy plac zabaw. Powstaną łąki kwietne, znajdzie się też miejsce dla domków dla owadów.