Nowa Kolejowa we Wrocławiu czeka na najemców

Nowa Kolejowa to trzecia inwestycja spółki PFR Nieruchomości we Wrocławiu. Osiedle powstało w rejonie ul. Kolejowej, Prostej, Tęczowej i Grabiszyńskiej. W ośmiu budynkach znalazło się 469 wykończonych mieszkań. W ofercie są zarówno ok. 30 -metrowe kawalerki, jak i mieszkania dwu –, trzy – i czteropokojowe o powierzchni ponad 80 mkw.

Rekrutacja w dwóch etapach. Kto dostanie dodatkowe punkty?

Od 18 kwietnia można składać wnioski o przydział lokalu. Rekrutacja najemców będzie się składać z dwóch etapów. W pierwszym, za który odpowiada urząd miasta, zbierane są wnioski, które są następnie punktowane. Na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. prowadzący działalność gospodarczą we Wrocławiu od co najmniej dwóch lat, pracownicy miejskich instytucji kultury, policji, straży pożarnej i miejskiej, reprezentanci zawodów medycznych. Są też punkty dla rodzin zastępczych i osób z niepełnosprawnościami.

W drugim etapie sprawdzana jest zdolność czynszowa przyszłych najemców. - To oznacza, że aby wynająć mieszkanie chętni muszą mieć możliwość opłacania czynszu i rachunków. Muszą mieć też dobrą historię w Krajowym Rejestrze Długów i BIG InfoMonitor – tłumaczą przedstawiciele PFR Nieruchomości. - Na koszt wynajęcia mieszkania składa się czynsz, opłata eksploatacyjna i opłaty za media.

Z dopłatami do czynszu

Inwestycja jest objęta programem dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Najemcy spełniający kryteria mogą uzyskać comiesięczne wsparcie nawet na 15 lat.

Przykładowo, para, która chce wynająć dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 45 mkw. zapłaci średnio ok. 2,5 tys. zł czynszu miesięcznie. Opłata eksploatacyjna za lokal tej wielkości to ok. 300 zł. Koszt najmu to ok. 2,8 tys. zł. -Jeśli para spełni kryteria programu „Mieszkanie na start” i dostanie dopłatę, miesięczny koszt wynajmu mieszkania -bez opłat licznikowych- może się obniżyć do ok. 2,4 tys. zł – podaje PFR Nieruchomości.