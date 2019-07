NSA o reformie KAS: decyzje o wygaszeniu dotychczasowego stosunku służbowego celników nie były potrzebne

We wniosku o podjęcie uchwały przypomniano, że skutki przyjęcia propozycji zatrudnienia przez dotychczasowego funkcjonariusza określa art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzającej KAS. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia, z dniem określonym w propozycji dotychczasowy stosunek służby w służbie przygotowawczej albo stałej przekształcał się odpowiednio w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony. Różnica stanowisk w wyrokach NSA dotyczących tej kwestii sprowadziła się zaś do tego, czy po przyjęciu przez dotychczasowego funkcjonariusza złożonej mu propozycji zatrudnienia po stronie organu istnieje obowiązek wydania decyzji orzekającej o zakończeniu stosunku służbowego. Część składów orzekających uznawała, że taka decyzja jest konieczna, inne zaś takiej potrzeby nie widziały.

Jak zauważył sąd, reforma KAS wymagała przyjęcia rozwiązań przejściowych, zwłaszcza dotyczących pracowników. Ustawodawca określił zasady zatrudniania w nowej skonsolidowanej strukturze. Powstał nowy organ i nowa formacja służb celno-skarbowych. Obowiązujące od 1 marca 2017 r. przepisy przewidywały trzy rozwiązania kwestii związanych z funkcjonariuszami. Pierwszy – to kontynuacja stosunku służbowego poprzez propozycję pełnienia służby na nowych warunkach. Druga – to wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu braku propozycji lub odmowy jej przyjęcia. Jak podkreślił NSA, w obu tych przypadkach nie było wątpliwości, że obowiązuje tu tryb decyzji. Problem powstał w sprawie trzeciej opcji, tj. przekształcenia dotychczasowego stosunku służbowego w stosunek pracy poprzez złożenie i, co istotne, przyjęcie jej przez funkcjonariusza.

W ocenie NSA w spornym przypadku mamy do czynienia z ofertą nowego stosunku pracy. A umowa taka jest zawierana tylko po akceptacji, tj. zgodnym oświadczeniu woli przez strony. W konsekwencji takiego przekształcenia nie ma podstaw prawnych do wydawania decyzji o wygaśnięciu stosunku służbowego.

Andrzej Ossowski adwokat z kancelarii adwokackiej Andrzej Ossowski

Nie znamy jeszcze pisemnego uzasadnienia uchwały NSA, ale przyjęte rozwiązanie wydaje się nietrafne. Niewątpliwie prawdą jest to, że ustawodawca zwykły w sposób mało precyzyjny uregulował omawianą kwestię w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Te niedostatki regulacji powinny stanowić impuls dla sądu do odwołania się do podstawowych zasad prawa administracyjnego. Skoro stosunek służbowy kreowany jest aktem mianowania będącym decyzją administracyjną, to także formalne zakończenie takiego stosunku już z samej swej istoty wymaga także wydania decyzji. Z aktu mianowania wynikają bowiem różnorakie obowiązki i uprawnienia, m.in. prawo do uposażenia. Jeżeli te prawa i obowiązki funkcjonariusza wygasły wskutek przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy, to konieczne jest formalne stwierdzenie tej okoliczności w jedynie dopuszczalnej formie, tj. decyzji.