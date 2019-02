Netflix kupił dokument o wschodzącej gwieździe amerykańskiej polityki Alexandrii Ocasio-Cortez

Netflix zapłacił 10 mln dolarów za prawa do filmu dokumentalnego o najmłodszej kobiecie w historii wybranej do amerykańskiego Kongresu - Alexandrii Ocasio-Cortez.

Film "Knock Down the House", który został pokazany w styczniu na 35. festiwalu Sundance, największym festiwalu kina niezależnego w Ameryce, pokazuje kampanię wyborczą do Kongresu czterech kobiet. Tylko jedna spośród nich wygrała - Alexandria Ocasio-Cortez.

Według amerykańskiej prasy to rekordowa suma jaką zapłacono kiedykolwiek za prawa do wyświetlania filmu dokumentalnego.

Film "Knock Down the House" otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu Sundance 2019.

Według serwisu Deadline o prawa do dokumentu walczyły z Netflixem także platformy Hulu i Amazon oraz dwie amerykańskie firmy zajmujące się produkcja i dystrybucją filmów : NEON oraz Focus Features.

Netflix kupił tez inny film dokumentalny pokazywany na festiwalu. Za 3 mln dolarów nabył prawa do "American Factory" - filmu pokazującego historię o tym jak chiński miliarder otworzył nową fabrykę w Ohio. Film jest o zderzeniu nowoczesnych, high-tech Chin z prowincjonalną, robotniczą Ameryką.

29-letnia była kelnerka Alexandria Ocasio-Cortez wygrała w prawyborach z prominentnym demokratycznym nowojorskim kongresmenem Josephem Crowleyem, który zasiadał w izbie przez 10 kadencji i był typowany na następcę Nancy Pelosi na stanowisku lidera mniejszości lub Spikera Izby Reprezentantów.