Air France-KLM. Nowa pomoc, nowe zwolnienia

Rządy w Paryżu i Hadze już są w kontakcie z Komisją Europejską. Tę informację potwierdził w rozmowie z telewizją francuską prezes AF-KLM, Frederic Gagey. Ta czwarta co do wielkości europejska grupa lotnicza miała na koniec 2020 dostęp do 9,8 mld euro finansowania (gotówka i otwarte linie kredytowe) w porównaniu z 12,4 mld trzy miesiące wcześniej. — W tej chwili nie jest to już kwestia tygodni, a nie miesięcy. Oczywiście nie mamy noża na gardle, mamy trochę czasu. Ale sprawa jest dość pilna — powiedział Gagey zapytany o to jak pilne jest kolejne dokapitalizowanie.

