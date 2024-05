Naukowcy apelują: CPK nie w pośpiechu. Potrzebne są warianty dla lotniska w polu

Budowa CPK bez pośpiechu

Za szczególnie ważne uznano wykorzystanie długiego okresu przejściowego. Ma on stworzyć możliwości do przygotowania nowej strategii rozwoju polskiego systemu transportu lotniczego i wpisanie go w ogólną strategię transportową kraju. Taką, która uwzględni obecne trendy rynkowe, w tym rosnący udział w przewozach portów regionalnych i ich potrzeby inwestycyjne. „Do kluczowych kwestii potrzebne jest podejście horyzontalne, a nie centralistyczne. W roku 2023 największy port Chopina w Polsce obsłużył 35,4 proc. łącznej liczby pasażerów” – przypomniano w liście. Konieczne jest optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym lotnisk w Łodzi i Radomiu. Przyczyni się to do minimalizacji kosztów, jakie musi ponieść państwo na rozwój sektora lotniczego.

Autorzy listu zwracają uwagę na wzmagającą się presję na podjęcie decyzji o budowie lotniska. Tymczasem obecnie potrzebne są przede wszystkim rzetelne analizy, których wcześniej zabrakło. „Gdy w grę wchodzą gigantyczne nakłady ze środków publicznych, możemy, a nawet jesteśmy zobowiązani do ignorowania sztucznie wytwarzanej i nakręcanej atmosfery ogromnego pośpiechu. Potrzebujemy przede wszystkim czasu i dobrego przygotowania merytorycznego analizy wariantowej. Świadomego wyboru wariantu optymalnego z punktu widzenia budżetu, ale też branży lotniczej” – stwierdzają.

List podpisali: Marek Serafin, Grzegorz Brychczyński, Tomasz Kloskowski, Andrzej Kobielski, dr hab. Jakub Kociubiński, dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, dr Anna Midera, prof. dr hab. Danuta Rucińska, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski.