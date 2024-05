Ryzykowne auta zalewają rynek

Rośnie fala napływających do Polski używanych samochodów z zagranicy, głównego źródła zaopatrzenia polskiego rynku wtórnego. W marcu 2024 r. zarejestrowano ponad 85 tys. osobowych i dostawczych takich aut, czyli o 16 proc. więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Z kolei w kwietniu liczba rejestracji wwiezionych do Polski samochodów sięgnęła 86,7 tys., co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 39 proc. – To kolejny, dziesiąty już miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą – komentuje Instytut Samar. Jego prognoza zakłada, że w całym 2024 r. do Polski trafi z zagranicy ok. 870–900 tys. aut.

Ukrywane szkody, cofane liczniki

Gwałtowny wzrost importu samochodów używanych do Polski idzie w parze z wysokim popytem na rynku krajowym. W ubiegłym miesiącu łączna liczba samochodów oferowanych do sprzedaży w serwisach internetowych, autokomisach i u dilerów samochodów używanych zbliżyła się do 253 tys. sztuk. Przykładowo działająca na rynkach centralnej Europy sieć autosalonów AAA Auto, zarówno w marcu, jak i w kwietniu tego roku sprzedała najwięcej aut w ciągu dziewięciu lat działalności w Polsce.

Problemem jest fakt, że duży odsetek samochodów z drugiej ręki jest mocno ryzykowny. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, ponad połowa sprowadzanych z zagranicy samochodów liczy co najmniej dziesięć lat. I choć w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. ten odsetek w porównaniu z ubiegłym rokiem nieco zmalał – z 65,2 do 57,3 proc., to auta stosunkowo młode wiekiem, mające nie więcej niż cztery lata, stanowią mniej niż jedną dziesiątą całego prywatnego importu.

Czytaj więcej Producenci Polski przemysł motoryzacyjny z rekordową produkcją, eksportem, ale słabymi prognozami Rekordowymi wynikami może pochwalić się polski przemysł motoryzacyjny. Jak podała we wtorek firma analityczna AutomotiveSuppliers.pl, w 2023 r. branża pobiła rekord wartości produkcji sprzedanej, osiągając poziom 236,5 mld zł. Rekordowy okazał się także eksport, który przekroczył 50 mld euro. Zwiększyło się również zatrudnienie.

Analizy transakcji wskazują, iż pojazdy zmieniające w Polsce właścicieli mają średnio 11,6 roku, co jest zgodne ze średnią europejską. Jednak prawie połowa samochodów liczy sobie 15 lat lub więcej. A im starszy pojazd, tym częściej wymaga konserwacji i napraw, i tym więcej negatywnych zdarzeń mogło być w jego historii.