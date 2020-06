Papież sprawdzi biskupa Tomasika

We wtorkowej „Rzeczpospolitej” opisaliśmy historię Michała, który w latach 80. XX w. był molestowany seksualnie przez ks. Stanisława S. Mężczyzna zawiadomił o tym kurię już w 2013 r., ale ta nie podjęła tematu. „Rzeczpospolitej” tłumaczyła, że pokrzywdzony nie złożył żadnego zawiadomienia, nie zostawił danych osobowych i nie było z nim kontaktu. Ujawniona przez nas korespondencja Michała z kurią oraz jej byłym kanclerzem wskazuje na to, że było inaczej. Nie wiadomo, dlaczego go nie nawiązano.

Poniżej dalsza część artykułu