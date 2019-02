Papież: Musimy usłyszeć krzyk ofiar pedofilii

Pedofilia to ohydne przestępstwo, które powinno zniknąć z powierzchni ziemi – mówi Franciszek i zapowiada twardą walkę.

– Jeśli w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywania – który sam w sobie jest potwornością – to taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą powagą – podkreśla papież Franciszek i apeluje „o kompleksową walkę przeciwko wykorzystywaniu małoletnich".

Słowa te papież wypowiedział w niedzielę na zakończenie trwającego trzy i pół dnia spotkania blisko 200 biskupów z całego świata, którzy dyskutowali o problemie molestowania seksualnego nieletnich. W przemówieniu podsumowującym papież zaznaczał, aby otoczyć skrzywdzonych właściwą opieką i dokonać oczyszczenia „Kościół musi wznieść się ponad wszelką polemikę ideologiczną i polityki medialne".

Najpierw ofiary

– Nadszedł czas wspólnej pracy, by wykorzenić to okrucieństwo z ciała naszego człowieczeństwa, podejmując wszelkie niezbędne środki już obowiązujące na poziomie międzynarodowym i na poziomie kościelnym – mówił papież. – Nadszedł czas, aby znaleźć właściwą równowagę wszystkich zagrożonych wartości i zapewnić jednolite wytyczne dla Kościoła, unikając dwóch skrajności parodii sprawiedliwości, spowodowanej poczuciem winy z powodu błędów przeszłości – dodał.

Papież wskazał przy tym kilka punktów, wokół których ma się koncentrować praca całego Kościoła. Na pierwszym miejscu stawia ochronę dzieci i podkreśla przy tym konieczność zmiany mentalności przełożonych kościelnych. – Trzeba zwalczać w Kościele postawy obronno-reaktywne i dać pierwszeństwo ofiarom nadużyć w każdym znaczeniu – mówi Franciszek.

Po drugie: biskupi i przełożeni zakonni muszą wykazać się stanowczością w wyjaśnianiu spraw molestowania. I bez wahania oddawać winnego w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Po trzecie: Kościół musi dokonać oczyszczenia. – Nie możemy popaść w pułapkę oskarżania innych, co jest krokiem ku alibi, oddzielającym nas od rzeczywistości – stwierdza.

Będzie przełom?

Na kolejnych miejscach wymienia konieczność przejrzenia kryteriów doboru i formacji kapłanów, a także wzmocnienie i weryfikację wytycznych poszczególnych episkopatów. – W szczególności trzeba wypracować nowe, skuteczne podejście do zapobiegania we wszystkich instytucjach i środowiskach działalności kościelnej – precyzuje ten punkt. Kościół jest wedle Franciszka zobowiązany także do tego, by osobom pokrzywdzonym nieustannie towarzyszyć, słuchać i oferować pomoc ekspertów. – Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to spotkanie będzie przełomowe – mówi „Rz" o. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży w polskim episkopacie. – Wszyscy biskupi wiedzą, w jakim miejscu znajdują się ich wspólnoty lokalne i co trzeba jeszcze zrobić, by ochrona nieletnich była jeszcze większa – dodaje.

Choć ze spotkania nie ma dokumentu końcowego, to za takowy traktowane jest ustne przesłanie papieża. – Wynika z niego, że należy spodziewać się jakichś zmian w prawie. Papież mówi bowiem z jednej strony o weryfikacji wytycznych poszczególnych Kościołów, ale także konieczności wypracowania jednolitych norm dla wszystkich – tłumaczy jezuita.

Już wiadomo, że zmiany w prawie będą. Zapowiedział je na konferencji podsumowującej spotkanie jego moderator o. Federico Lombardi. Papież ma wydać w formie „motto proprio" nowe wytyczne w sprawie ochrony nieletnich dla Kurii Rzymskiej i Watykanu. Z kolei Kongregacja Nauki Wiary ma opracować wademekum dla biskupów, w którym przypomni ich obowiązki i zadania. Prace nad tymi dokumentami mają zacząć już w poniedziałek.

Czy w polskich wytycznych trzeba coś zmieniać? – Nasze wytyczne zawierają wszystko to, o czym w Rzymie mówiono. Trzeba tylko sprawdzać, czy są realizowane. I trzeba pracować nad zmianą mentalności – stwierdza o. Żak. Za dwa tygodnie na posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zostanie przedstawione sprawozdanie ze szczytu. Opracuje je biorący udział w rzymskim spotkaniu abp Marek Jędraszewski.