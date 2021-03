Waldemar Kraska: Całkowity lockdown? Jestem trochę większym optymistą niż prof. Horban

- Ten tydzień pokaże, że trend wzrostu nowych zakażeń będzie się utrzymywał. Widzimy to od kilkunastu dni, nasze prognozy także na to wskazują, że ten tydzień będzie z tymi wysokimi liczbami - mówił Kraska.

Wiceminister mówił także, że nie wszędzie współpraca wojewodów z władzami miast układa się tak, jak byśmy chcieli. Jako przykład podał Warszawę. - Apeluję, by odrzucić swary polityczne - powiedział.

- Nowych przypadków jest bardzo dużo, a pojemność szpitali jest ograniczona. Jeśli nie przerwiemy tego łańcucha zakażeń, łańcucha epidemicznego, może być poważny problem - mówił we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Myślę, 15 mln. zaszczepionych Polaków do wakacji jest w zasięgu. Logistycznie jesteśmy na to gotowi, ważne, by szczepionka pojawiła się w Polsce fizycznie - mówił wiceminister.

- Badania naukowe pokazują, że szczepionka AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna. Słuchajmy ekspertów, nie wiedzy szemranej - przekonywał.