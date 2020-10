Czarnecki: Symulacje zakładały, że w październiku będzie mniej zakażeń

- Symulacje, które ja widziałem zakładały, że od połowy października nastąpi spadek liczby zakażeń i ofiar, spodziewano się nawrotu w grudniu. Dotychczas bardzo precyzyjne analizy miały miejsce do czerwca. Potem eksperci nie przewidzieli tego wzrostu w kopalniach. Teraz jest jak widzimy. To nasza wspólna troska. Przestrzegam przed rozgrywaniem tego politycznie - mówił europoseł PiS.

Czarnecki mówił, że w swoim otoczeniu ma ok. 20 osób, które przeszły COVID-19. - Niektóre bardzo ciężko, to osoby mające czterdzieści parę, pięćdziesiąt lat - podkreślał.

- Ja pamiętam eksperci mówili: jesienią się zacznie, tylko niedoszacowali skali tego zjawiska, skali pandemii - mówił także europoseł.

- To co jest przed nami jest, w jakimś sensie, nieznane. Trzeba się do tego przygotować. Wydaje się, że te przygotowywania są w sposób profesjonalny robione - przekonywał.

Europoseł przyznawał też, że wiele krajów spóźniło się z reakcją na pandemię. W tym kontekście wymienił m.in. USA i Wielką Brytanię. - Okazuje się, że lewica nie ma monopolu na złe decyzje - mówił dodając, że Donaldowi Trumpowi byłoby dużo łatwiej zapewnić sobie reelekcję, gdyby nie zlekceważył zagrożenia związanego z epidemią.

- Nikogo nie oskarżajmy, to nie jest droga efektywna, trzeba raczej zachęcać do pracy, także do poświęcenia - mówił Czarnecki pytany o to, czy spodziewa się kolejnych ataków polityków PiS na lekarzy i zarzucania im tego, że nie wszyscy angażują się w walkę z COVID-19 (sugerował to m.in. wicepremier Jacek Sasin).