Merkel: Uniknąć zamknięcia kraju za wszelką cenę

Zdaniem Merkel powrotu reżimu ścisłej, ogólnokrajowej kwarantanny, można uniknąć.

- Wszyscy chcemy uniknąć drugiego, ogólnokrajowego wyłączenia (gospodarki) i możemy to osiągnąć - mówiła kanclerz Niemiec. Jej zdaniem obecnie mieszkańcy Niemiec znacznie lepiej wiedzą obecnie jak chronić się przed koronawirusem SARS-CoV-2, niż wiedzieli to w marcu, gdy w Niemczech doszło do zamknięcia kraju.

Merkel wraz z przywódcami 16 krajów związkowych uzgodniła ograniczenie liczebności dozwolonych zgromadzeń publicznych jesienią i zimą.