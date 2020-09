Druga blokada Wielkiej Brytanii "prędzej niż później"

W tym tygodni pracownicy brytyjskiego resortu zdrowia analizowali możliwość wprowadzenia drugiego lockdownu, ponieważ dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła do około 6000. Wzrosła również liczba osób przyjmowanych do szpitali.

- Obecnie jesteśmy na poziomie zakażeń, które obserwowaliśmy pod koniec lutego, a jeśli pozostawimy to jeszcze dwa do czterech tygodni, to wrócimy do poziomu, który obserwowaliśmy w połowie marca - mówił Ferguson.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii zmarło ponad 41 tysięcy zakażonych osób. Obecnie nie odnotowano gwałtownego wzrostu liczby zgonów, ponieważ większość nowych zakażeń dotyczy osób młodych.