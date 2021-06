Zuzanna Dąbrowska: All inclusive. Covid-19 także

A w Polsce radośnie budujemy nowy Polski Ład. Pandemii nie ma, na Podhalu turyści jadają ze wspólnych półmisków, premier w białej koszulinie objeżdża kraj. Zaszczepiono dwiema dawkami ok. 30 proc. obywateli. A przecież im bardziej zakaźny jest wirus, tym więcej osób musi zostać zaszczepionych, by uzyskać odporność zbiorową. Chcemy żyć normalnie – to zrozumiałe, ale w tym przypadku pytanie „czy za wszelką cenę", ma treść dość ponurą. Bo jeśli tak bardzo chcemy powrotu do normalności, piwa pod parasolem, waty cukrowej, koncertów i nieosłoniętych twarzy, to musimy się nauczyć przewidywać. Rodacy z Wysp przyjadą lada chwila. Przywiozą do dziadków dzieci – narażone na zakażenie i nie testowane. Żadna poważna bariera przed wjazdem do Polski nie istnieje, zupełnie jak w święta Bożego Narodzenia, co przyczyniło się do eksplozji trzeciej fali. Wielka Brytania, mimo zapowiedzi zdjęcia obostrzeń, restrykcji na granicach nie cofnęła, zdając sobie sprawę z zagrożenia. Polaków powracających z wakacji czekają dwa testy i kwarantanna. Czy nasz rząd rozmawia z Borisem Johnsonem na ten temat?