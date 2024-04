Dużo lepiej zadziałały programy popytowe „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”, oferujące dopłaty do kredytów. Co prawda, skorzystało z nich łącznie ponad 300 tys. wnioskodawców, ale – jak każda tego typu interwencja – skokowo podniosły ceny. Dużo słabiej wypadają programy podażowe, jak Mieszkanie+. Tu mimo megalomańskich zapowiedzi (milion mieszkań do 2030 r.), wyniki są żenujące. Od ogłoszenia programu w roku 2016 do 2023 wybudowano niespełna 20 tys. mieszkań. Część wciąż jest w budowie, ale ich łączna liczba nie przekroczy pewnie 50 tys.

Budownictwo socjalne to trwonienie pieniędzy podatników

Do końca zeszłego roku rynek stymulował program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Za wcześnie, żeby go ostatecznie ocenić, niemniej – jak każdy program popytowy – spowodował skokowy wzrost cen za metr kwadratowy. Dlatego lewica tak bardzo stawia na zaangażowanie państwa w budowanie mieszkań pod najem.

Nową odsłonę rządowego programu podażowego ma próbować przedstawić nowy wiceminister rozwoju, następca Krzysztofa Kukuckiego, który zamienił swoje dotychczasowe miejsce pracy na gabinet prezydenta Włocławka. Tyle że takiego programu w wykazie prac rządu nie ma. I trudno sobie wyobrazić, że szybko się w nim znajdzie.

Cóż, w przeciwieństwie do młodych polityków lewicy ich koledzy z PO pamiętają filmy Barei. Oraz prężenie muskułów socjalistów z PiS. Piszący te słowa głęboko się z nimi solidaryzuje. Budownictwo socjalne (w przeciwieństwie do komunalnego) to trwonienie pieniędzy podatników. Prosta ścieżka do marnotrawstwa, synekur i korupcji. Przerabialiśmy to kilka razy. Po co więc brnąć w to znowu?