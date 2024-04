Przeżywamy wiosenne ożywienie na froncie pomocy dla Kijowa. Impuls popłynął z Ameryki, która po miesiącach zwłoki zadecydowała w zeszłą sobotę o przekazaniu wielomiliardowego wsparcia.

Reklama

Ostatnio informacje z frontu wielkiej wojny na Ukrainie już nie przykuwały takiej uwagi Zachodu jak dwa lata czy rok temu. Politycy bardziej niż rosyjskim atakami na ukraińskie miasta zajmowali się planami izraelskiej ofensywy w Rafah na południu Strefy Gazy.

Front pomocy ma silny punkt w Warszawie, to tutaj o kolejnym wsparciu militarnym Wielkiej Brytanii dla Ukrainy postanowił poinformować premier Rishi Sunak, a do niego i do szefa polskiego rządu Donalda Tuska dołączył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

To ważne wydarzenie, podkreślające znaczenie Polski w grze o przyszłość Ukrainy. Choć można postawić pytanie, dlaczego Sunak, Stoltenberg i Tusk nie wybrali Kijowa na ogłoszenie, że nadal z całej siły popieramy walczących z najeźdźcą Ukraińców.

Sunak i Stoltenberg nie mają złudzeń wobec Rosji

Grono jest nietypowe, jakby sugerujące, że w Europie to niekoniecznie Unia Europejska jest głównym rozgrywającym w sprawie bezpieczeństwa i wielkiej wojny na wschodzie.