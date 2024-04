Mike Johnson zrobił zwrot o 180 stopni, chociaż jako zwykły kongresmen głosował przeciwko pomocy dla Ukrainy i kilka miesięcy temu deklarował, że nigdy nie pozwoli na głosowanie w tej sprawie, chyba że żądania jego partii co do zaostrzenia kontroli na granicy zostaną spełnione.

Przed głosowaniem Johnson przekonywał, że rolą Kongresu jest pomóc Ukrainie obronić się przed autorytarnym najeźdźcą. Ostrzegał, że bez tej pomocy Ukraina może nie poradzić sobie z rosyjskimi siłami, które w konsekwencji mogą ruszyć na kraje bałtyckie i Polskę, a wtedy Ameryka musiałaby się mocniej zaangażować w ten konflikt.

– Wolę wysłać pociski dla Ukrainy niż żołnierzy amerykańskich. Moim zdaniem to ważny moment i ważna decyzja. Świat jest zdestabilizowany i potrzebuje przywództwa amerykańskiego. Wykonaliśmy to, co do nas należy, i myślę, że historia nas dobrze oceni – powiedział reporterom Johnson po głosowaniu.