Krzysztof Adam Kowalczyk: Rewolucja u bram garaży

Jednak nim to nastąpi, pewnie przeżyjemy jeszcze jedną – ostatnią już – falę importu „używek" na diesel i benzynę, bo Niemcy, Holendrzy i Francuzi przyspieszą przesiadkę na elektryki. U nas potrwa ona dłużej, także z powodu słabego dostępu do publicznych punktów ładowania i niebotycznych cen „tankowania". Ale to się zmieni i najdalej za 15–20 lat nasze kupowane dziś spaliniaki odjadą na złom. Albo do muzeum motoryzacji.