Kolej zawiesza połączenia do Czech i Niemiec

Pociągi nie będą kursować na trzech transgranicznych liniach. Wprowadzone zmiany obejmą połączenia ze Zgorzelca do Goerlitz oraz z Międzylesia do Lichkova. W dalszym ciągu zawieszone będzie kursowanie pociągów na linii ze Szklarskiej Poręby do Harrachova, wprowadzone wraz z nowym rozkładem jazdy. Wyjątkiem są dwa odcinki, które będą obsługiwane zgodnie z obowiązującym rozkładem. Z przyczyn technicznych, ruch pociągów zostanie utrzymany na odcinkach Zasieki–Forst (Lausitz) i Lubawka–Kralovec.

