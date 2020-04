Koronawirus: obowiązki w zakresie BHP a potencjalne roszczenia w przypadku zakażenia

Globalna pandemia spowodowana koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 wymaga od pracodawców, w tym placówek medycznych, szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków wykonywania pracy.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa pracy każdy pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Po stronie pracownika istnieje uprawnienie do odmowy wykonywania pracy, jeżeli warunki do wykonywania pracy nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa i higieny. Orzecznictwo stoi na jednolitym stanowisku, iż uchybienie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może rodzić roszczenia odszkodowawcze pracownika względem pracodawcy, jeżeli wskutek uchybień związanych z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik odniósł szkodę. Poniżej dalsza część artykułu

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną wirusem SARS-COV-2, bardzo szybko rozprzestrzeniającym się bez zastosowania szczególnych środków ochrony (m.in. maseczki, gogle, kombinezony, płyny odkażające), rygorystycznej izolacji oraz podwyższonych standardów higieny osobistej i otoczenia, dlatego pracownicy wykonujący pracę inną niż praca zdalna muszą być odpowiednio zabezpieczeni przez pracodawcę przed infekcją wirusową. W kontekście podstawy odpowiedzialności i ryzyka zawodowego nie ma znaczenia wykonywany zawód czy rodzaj pracy. Niemniej sam fakt wykonywania zawodu medycznego (lekarz, pielęgniarz, diagnosta etc.), a w konsekwencji ryzyko zawodowe polegające na kontakcie z patogenami w zakresie zdecydowanie szerszym niż inne zawody, nie może wyłączać lub ograniczać odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

Jak zostało podkreślone w wyrokach Sądu Najwyższego (m.in. II PK 100/08 z dnia 04.11.2008 r.; I PKN 584/99 z dnia 13.04.2000 r.; III CK 652/04 z dnia 11.05.2005 r.) podstawą odpowiedzialności pracodawcy za zakażenie pracowników zakaźną chorobą wirusową wskutek niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest wina w działaniu lub zaniechaniu oraz bezprawność działania prowadzącego do szkody. Bezprawność działania objawia się poprzez nierealizowanie obowiązku nałożonego prawem, a więc niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponieważ pracodawca jest w tym przypadku podmiotem zobowiązanym do określonego działania, to w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych po jego stronie leżało będzie wykazanie, iż nie ponosi on winy w związku ze szkodą pracownika. W praktyce podmiot leczniczy będzie musiał wykazać, iż do zakażenia doszło pomimo wdrożenia i zapewnienia przezeń wszelkich możliwych oraz dostępnych środków ochrony przed patogenami, z którymi personel ma styczność w ramach wykonywanych zadań, w tym z uwzględnieniem specyfiki ochrony w przypadku każdego z tych patogenów. W przypadku SARS-COV-2 podmioty lecznicze muszą, zgodnie z zaleceniami i praktykami przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa, wdrożyć swoiste środki pozwalające na skuteczną ochronę osobistą pracowników, dezynfekcję pomieszczeń, pojazdów, wyposażenia, czy natychmiastową izolację osób zarażonych lub odbywających kwarantannę. W zakresie ustalenia winy podmiotu leczniczego bardzo doniosłe znaczenie ma wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.05.2005 r. (III CK 652/04). Sąd wskazał, że dla ustalenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego nie jest konieczne ustalenie odpowiedzialności osób działających w jego imieniu. Jeżeli pracownicy nie zostali zaopatrzeni w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony, wskutek czego doszło do rozstroju zdrowia pracownika, to odpowiedzialność pracodawcy jest niezależna od odpowiedzialności osób kierujących placówką lub odpowiadających za zaopatrzenie albo organizację pracy. Wina jest tutaj określana w stosunku do standardu należytego działania całej struktury organizacyjnej, który to standard będzie jednocześnie miernikiem staranności podmiotu leczniczego. Zaniedbania w zakresie zaopatrzenia pracowników placówek służby zdrowia w stosowny sprzęt umożliwiający wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie ryzyka zakażenia winny być traktowane jako zaniechanie zawinione przez organy takich placówek.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.04.2000 r. (I PKN 584/99), dotyczącym odszkodowania za zarażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, wskazał, jaki powinien być zakres ochrony pracowników placówek medycznych oraz przesłanek potencjalnie ograniczających lub wykluczających odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy, takich jak ryzyko zawodowe czy też przyczynienie się poszkodowanego do zakażenia. Jak podkreślono w wyroku, placówka medyczna ma obowiązek przedsięwziąć wszelkie dostępne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu przed zakażeniem. Fakt, iż personel medyczny w ramach swoich czynności ma kontakt z patogenem, nie zwalnia pracodawcy z zapewnienia środków ochrony, a wręcz przeciwnie – zmusza pracodawcę do zastosowania zaostrzonego reżimu ochronnego. Tę okoliczność potwierdził dodatkowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.09.2016 r. (III PK 146/15), gdzie wskazał, iż w warunkach ciągłego i realnego zagrożenia zarażeniem racjonalnym jest przyjęcie, że pracodawca ma obowiązek przedsięwziąć wszystkie możliwe środki ochronne. Co więcej, nawet nałożony przez prawo obowiązek udzielania pomocy medycznej w warunkach zagrożenia zdrowia i życia personelu medycznego, nie może zwalniać pracodawcy od zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej i zachowania należytej ostrożności w zakresie wykluczenia zarażenia personelu patogenami. Jako przyczynienie się do zakażenia, a w konsekwencji ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy zostało wskazane również uchybienie w zakresie poddania się szczepieniom ochronnym. Co prawda w przypadku COVID-19 nie została jeszcze udostępniona szczepionka, ale uchybienia pracowników w zakresie stosowania środków ochrony osobistej mogą znacząco ograniczyć lub nawet wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy, jeżeli szkoda wynikła wyłącznie z winy pracownika, a podmiot będzie w stanie wykazać zaniedbanie po stronie pracownika.

Podmioty lecznicze są objęte szczególnym reżimem ochrony pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. W obliczu szczególnie zaraźliwych patogenów, takich jak SARS-COV-2, wysiłek takich podmiotów jako pracodawców powinien być szczególnie ukierunkowany na bezwzględne zapewnienie środków ochrony osobistej oraz środków bezpieczeństwa przed zarażeniem dla swoich pracowników. Jak wskazano powyżej, szczególny reżim bezpieczeństwa i należyta staranność na tym gruncie są związane z permanentnym narażeniem personelu na kontakt z patogenami. Podmioty lecznicze są przy tym zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa za pomocą wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych. Takie sformułowanie oznacza, że badanie ewentualnej odpowiedzialności w kontekście dochowania należytej staranności będzie odnoszone do bardziej zaostrzonych rygorów, niż w przypadku miernika staranności dla przeciętnego przedsiębiorcy. Podmioty lecznicze powinny zatem zapewnić, aby środki ochrony były zawsze dostępne w ilości pozwalającej na zabezpieczenie personelu przed zakażeniem, niezależnie od skali wykonywanych zabiegów lub przyjmowanych pacjentów. Obok środków ochrony powinny zostać wprowadzone szczególne procedury, które będą wskazywać w jaki sposób stosować te środki i jak postępować w przypadku przyjęcia osób zakażonych. Dopiero w przypadku dochowania tych wymagań, podmiot leczniczy będzie skutecznie zabezpieczony przed roszczeniami personelu w przypadku zakażenia jednego z pracowników, gdyż nie będzie można przypisać podmiotowi żadnej winy. Brak środków ochrony lub niewystarczająco precyzyjne procedury narażają podmiot na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do pracowników, gdyż będzie ona badana bez ustalania winy osób kierujących podmiotem. Wówczas wystarczy wskazanie zaniechania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeżeli do zaniechań lub braków, niezależnie od winy i jej stopnia, faktycznie doszło, pracownicy będą mieli otwartą drogę do uzyskania odszkodowania, gdy ulegną zakażeniu chorobą zakaźną wskutek tych zaniechań.