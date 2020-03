Koronawirus: zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa

Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wskazówki dotyczą warunków bhp, podróży służbowych i firmowych procedur.

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią chorób spowodowanych nowym koronawirusem COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] wydała zestaw zaleceń dla pracodawców mających na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa w zakładach pracy (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19" z 27 lutego 2020 r. dostępny na https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_4). Chociaż ten dokument ma jedynie charakter zaleceń (nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa), warto się z nim zapoznać. Zawarte w nim wskazówki mogą bowiem stanowić wytyczne, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej należy uznać za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Te wytyczne powinny szczególnie zainteresować inspektorów i służby BHP działające u pracodawców, a także działy HR odpowiedzialne za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy. Co istotne, WHO zachęca do ich stosow...

