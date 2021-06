Sztuczna inteligencja ochroni dzieci - walka z pedofilią w internecie

Biorąc pod uwagę ilość treści związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci – w 2020 r. sam Dyżurnet.pl otrzymał aż 13 400 zgłoszeń – trudno wyobrazić sobie wystarczającą liczbę osób, która miałaby się zająć analizą takich incydentów. Bezkres internetu wydaje się niemal niemożliwy do przeanalizowania, o weryfikacji podejrzanych materiałów nie wspominając. By zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i zwiększyć skuteczność zespołów badawczych, do działań tych wykorzystuje się więc sztuczną inteligencję. Dzięki niej łatwiej jest zakwalifikować materiały do kategorii CSAM – treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci – np. na podstawie zautomatyzowanej analizy obrazów. „Mówiąc w dużym uproszczeniu, jesteśmy w stanie stworzyć algorytm, który będzie wykrywał potencjalną obecność treści pornograficznych z udziałem małoletnich (zdjęcia, filmy wideo) i automatycznie raportował tego typu incydenty administratorom serwisów" – głosi raport Dyżurnet.pl za 2020 rok. Jego autorzy podkreślają, że przyspiesza to proces, co w tym kontekście jest wyjątkowo istotne, jako że umożliwia szybsze zgłoszenie incydentu na policję.