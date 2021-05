Patologia na YouTube - rozgłos i zyski w internecie oparte na krzywdzie dzieci

– W ostatnich latach odnotowaliśmy wiele naruszeń prawa przez patostreamerów. Jeden z nich namówił 12-letnią dziewczynkę, żeby się rozebrała w trakcie transmisji jego wideo emitowanego na żywo. Tę relację obejrzało wielu internautów – mówi Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. – Była to pierwsza taka sprawa w prokuraturze, później pojawiły się następne. Patostreamerzy często np. szukają bezdomnych lub po prostu słabszych, by publicznie ich pobić, tworząc haniebną rozrywkę dla widza – dodaje.

Zatrzymanie za znęcanie

W kwietniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zatrzymała youtubera o pseudonimie Kamerzysta, zarzucając mu znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem, któremu obiecał kilkaset złotych za wykonanie nietypowych zadań na wizji. Miał nie tylko rozbijać sobie cegły na głowie, ale też skoczyć z balkonu do kontenera na śmieci i wejść do szamba. Ten post był wyświetlony ok. 500 tys. razy, zanim YouTube go zablokował.