MŚ w rugby: Japonia blisko ekstazy

Tabela grupy A wyjaśnia, że zwycięstwo gospodarzy oznacza awans z pierwszego miejsca. Dość trudno sobie wyobrazić entuzjazm Japończyków, gdyby to się udało. Już teraz na stadionie w Tokio widać objawy ekstazy, nagła miłość Japończyków do rugby przejawia się także w najwyższych sferach państwa – na trybunach widać było premiera Shinzo Abe w koszulce reprezentacyjnej oraz następcę cesarskiego tronu księcia Akishino, który uczestniczył w meksykańskiej fali.

W grupie C ćwierćfinaliści są znani: to Anglia i Francja, kolejność ustali mecz tych ekip („derby Europy") w sobotę – to może być bardzo interesujące, na pewno prestiżowe starcie. Na trzecim miejscu rozgrywki zakończyła Argentyna, po ładnym, lecz niewiele dającym zwycięstwie nad USA. Podobnie jest w grupie ostatniej – D: Walia pokonała ze sporym wysiłkiem Fidżi (29:17), ma awans, podobnie jak Australia. Ostatnia kolejka jedynie ustali kolejność na szczycie grupy, liderzy zagrają z tymi, którzy już odpadli