Sondaż: Jak celebrujemy Niepodległą

Z przeprowadzonych badań wynika również, że najbardziej interesującymi dla respondentów formami świętowania rocznicy odzyskania niepodległości jest udział w koncertach, festynach i widowiskach (37 proc), rekonstrukcje historyczne (35 proc.), wycieczki po miejscach pamięci (33 proc.) oraz parady wojskowe (33 proc.). W porównaniu do badań z 2016 r. największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowały parady wojskowe (wzrost z 25 proc. w 2016 r. do 33 proc. w 2019 r.). Wzrost o 7 punktów procentowych uzyskały też jarmarki, targi oraz sadzenie pamiątkowych drzew. Ostatnim sposobem świętowania, który odnotował wysoki wzrost są wydarzenia sportowe (np. biegi) – w tym przypadku odnotowano wzrost o 5 punktów procentowych z 14 proc. w 2016 r. do 19 proc. w 2019 r.

Autorzy badań wskazują też na lepszą rozpoznawalność postaci, które odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Wśród osób deklarujących znajomość kobiet, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości (10 proc.), najczęściej wymienianą postacią jest Aleksandra Piłsudska – żona Józefa Piłsudskiego. Na drugiej pozycji ex aequo znalazły się Maria Dąbrowska i Eliza Orzeszkowa. Czwarte miejsce należy do Marii Skłodowskiej-Curie. To szczególnie ciekawy wynik z perspektywy obchodzonej przed rokiem 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych i podjętych w związku z tym działań edukacyjnych. Jako ojców niepodległości Polacy najczęściej wskazują tradycyjnie : Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego i Romana Dmowskiego.