Armia pożegnała politruka jak bohatera

Gen. Zdzisław Rozbicki, były wiceszef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, zmarł 25 października. 9 czerwca, czyli dopiero osiem miesięcy po śmierci, odbył się pogrzeb spopielonych szczątków we Wrocławiu. Ze zdjęć, które jeden z uczestników uroczystości zamieścił w internecie, wynika, że odbyło się to z pełną asystą wojskową, czyli z udziałem orkiestry wykonującej marsze żałobne, kompanii honorowej z pocztem sztandarowym i żołnierzem trzymającym poduszkę z odznakami orderów i odznaczeń.

Jak to możliwe, że wyznaczono ją na pogrzeb gen. Rozbickiego? Zdecydowało o tym szefostwo Garnizonu Wrocław, czyli 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Informuje ona „Rzeczpospolitą", że kierowano się m.in. zapisami ceremoniału przyjętego w 2014 r. „Wniosek o przyznanie asysty honorowej złożył organizator ceremonii pogrzebowej – osoba prywatna. Decyzja o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej została podjęta po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Archiwum IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu)" – dodają służby prasowe jednostki.

Powązki dla szefa SB

To jednak niejedyny kontrowersyjny pogrzeb z ostatnich dni. 14 czerwca pochowano gen. Władysława Ciastonia, szefa SB z czasów stanu wojennego, podejrzanego o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Asysty nie było, za to kontrowersje wywołał wybór cmentarza – Powązek Wojskowych, jednego z najbardziej prestiżowych w Polsce. Do pochówku na nim trzeba mieć zgodę prezydenta Warszawy. Urząd miasta tłumaczył, że w tym przypadku nie była wymagana, bo zmarły miał tam grób rodzinny.