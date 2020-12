Na wyprzedaże przyjdzie jeszcze sporo poczekać

W efekcie, choć już w szczycie sezonu szyldy z informacją o obniżkach cen rzędu 70 proc. nie należały do rzadkości, to chętnych wcale nie było zbyt wielu. Nie inaczej może to wyglądać podczas wyprzedaży z konieczności przeniesionych na platformy online. Konsumenci w obliczu tak dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na sytuację gospodarczą kraju oraz ich gospodarstwa domowego, starają się maksymalnie ograniczać niepotrzebne wydatki.