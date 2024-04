Na ukraińskich portalach pojawiły się reklamy Żabki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie proponują one promocji na przekąski, napoje czy posiłki, a „polują” na tych, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem sklepu. Informacja od Żabki jest profesjonalnie przygotowana, a cała strona z informacją o procesie rekrutacji jest po ukraińsku, choć Żabka zastrzega, że wśród wymagań znajduje się znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2

Meandry tłumaczenia na język ukraiński

Na stronie stworzonej specjalnie dla potencjalnych franczyzobiorców z obywatelstwem Ukrainy Żabka stwierdza, że jej sklepy prowadzi już ponad 200 obcokrajowców. Zachęcając w ten sposób do tego, by zaryzykować i wejść w interesy z Żabką. Koncern z Poznania obiecuje potencjalnym franczyzobiorcom stałe wsparcie marketingowe i reklamowe, a także (co ważne) polisy biznesowe, czyli ubezpieczenie na wypadek wpadki finansowej przy współpracy. Na franczyzobiorców czekają też bonusy, jak na etacie – opieka medyczna, dostęp do siłowni, a nawet karta paliwowa w największym polskim koncernie paliwowym.

Żabka obiecuje też „sprawdzone lokalizacje” i dochód na poziomie od 25 tysięcy złotych miesięcznie. W tym ostatnim wypadku warto jednak przyjrzeć się przypisowi, który zaznacza, że 81 proc. franczyzobiorców w 2023 roku osiągnęło takie dochody. Możliwe jednak także, że w tym wypadku zawiodło tłumaczenie i zamiast „dochodu” miał być „przychód” (co jest bardziej realne, zważywszy na to, że dochód bierze się z marż, zwrotów za różne gratisy wydawane w imieniu Żabki czy prowizji, a klientów w sklepie jest średnio 600 dziennie), a wśród kosztów są opłata licencyjna, wynagrodzenia pracowników czy składki na ubezpieczenia społeczne.