Koronawirus. Biznes otwarty. Kilka różnych kontroli w jeden dzień

Akcja „Otwieramy się" ma coraz więcej zwolenników. Sami zainteresowani twierdzą, że wbrew zakazom otworzyło się ok. 500 firm. Mnożą się kontrole policji i sanepidu. Ale tylko średnio w co dziesiątej jest wymierzana kara. Na razie pojedyncza. Czy będzie ich więcej? Przedsiębiorcy obawiają się, że mogą być wymierzane nawet codziennie wobec tej samej firmy.

– To byłoby niezgodne z prawem – ocenia adwokat Marta Lech. Według niej nie można za to samo karać dwa razy.

A właściciel jednej z popularnych restauracji w Katowicach twierdzi, że musi wrócić do pracy, bo zżerają go kredyty, a pomocy od państwa – zero. Z działalnością ruszył na początku 2020 r. – w najgorszym możliwym momencie.

– Szacujemy, że ok. jedna trzecia biznesów w Wiśle jest otwarta. Pomimo pierwszych kontroli nie ma informacji, czy któryś z przedsiębiorców został ukarany. Wszyscy dostosowali się do reżimu sanitarnego – przyznaje Karolina Wantulok, prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. – W Wiśle wyciągi należą do prywatnych przedsiębiorców, w Szczyrku jest inaczej, to duzi operatorzy, w przypadku SON to firma giełdowa – tłumaczy różnice Mirosław Bator, prezes Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej. W Szczyrku zamknięte są hotele i pensjonaty, a restauracje działają tylko na wynos.