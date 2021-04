Powrót dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół. Minister Czarnek podał możliwe daty

- Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku (19 kwietnia) jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie, w kolejnym tygodniu, do klas 1-3 i do kolejnych klas szkół podstawowych, a w maju do szkół ponadpodstawowych, tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym - dodał zastrzegając, że stanie się tak, jeśli "tendencja spadkowa zakażeń się utrwali".

Czy uczniowie wrócą do szkół? - Zakładamy, że od 18 kwietnia będzie to możliwe. Kluczowe będą dane dotyczące zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku - powiedział w RMF FM Przemysław Czarnek.

Obostrzenia obowiązują co najmniej do 18 kwietnia.

Możliwe tzw. nauczanie hybrydowe

Przemysław Czarnek stwierdził, że powrót uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do nauki stacjonarnej w ostatnim tygodniu kwietnia to "jeden ze scenariuszy".

- Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy z premierem, z ministrem zdrowia. Czekamy na dane z dnia jutrzejszego i z czwartku rana, one będą kluczowe. Jeśli to się potwierdzi, ta tendencja, to stopniowo będziemy każdego tygodnia uruchamiali kolejne roczniki w nauce stacjonarnej - zadeklarował.

Ze słów Czarnka wynika, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ma także "propozycję alternatywną", według której wszystkich uczniów "być może za tydzień, być może za dwa tygodnie" obowiązywałoby tzw. nauczanie hybrydowe. Według tej koncepcji, w szkole nie mogłoby być więcej niż 50 proc. uczniów. Część uczniów chodziłaby zatem do szkół, pozostali uczyliby się zdalnie. Minister powiedział, że "szkoły są na to przygotowane" i że wszystkie mają podłączenie do internetu.

Przemysław Czarnek zastrzegł, że wdrożenie systemu hybrydowego nie jest przesądzone. - To jeden ze scenariuszy, który leży na stole po to, żeby jak najszybciej dzieci wszystkich roczników mogły wrócić do nauki stacjonarnej, bo to jest konieczne - oświadczył.