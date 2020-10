Dobre dane napływają z Niemiec i Francji

Eksport Niemiec po korekcie sezonowej zwiększył się w sierpniu o 2,4 proc. po poprawie o 4,7 proc. w lipcu. Import wzrósł o 8,8 proc. po wzroście o 1,1 proc. miesiąc wcześniej, powodując zmniejszenie nadwyżki bilansu handlowego do 15,7 mld euro — podał federalny urząd statystyczny. Ekonomiści pytani przez Reutera spodziewali się wzrostu eksportu i importu po 1,4 proc. i nadwyżki 18,2 mld euro.

- Gospodarka korzystała w eksporcie „z nisko wiszących owoców” w ostatnich miesiącach — stwierdził ekonomista VP Banku, Thomas Gitzel i uważa, że następne miesiące będą trudniejsze. — Najgorsze jest za nami, ale to nie znaczy, że gospodarka niemiecka jest niewrażliwa na krótkoterminowe wpadki — dodał.

Eksport do Chin zmalał w sierpniu w ujęciu rocznym tylko o 1,1 proc., ale do Stanów, mocno dotkniętych koronawirusem, o 21,1 proc., do W. Brytanii o 7,3 proc. Z oficjalnych danych wynika z kolei, że zamówienia na niemieckie produkty wzrosły w sierpniu o 4,5 proc., bardziej niż oczekiwano.

W II kwartale gospodarka Niemiec zmalała o 9,7 proc., instytut Ifo przewiduje dla III kwartału wzrost o 6,6 proc. i dla czwartego o 2,8 proc.

Gospodarka Francji osiągnęła w III kwartale skok o 16 proc. po spadku o 13,8 proc. w II kwartale — stwierdził Banque de France w ocenie koniunktury. Od czasu zniesienia ograniczeń nastąpiła wyraźna poprawa mimo zwolnienia pod koniec września tego tempa do poniżej 5 proc. PKB — twierdzi bank na podstawie ankiety wśród 8500 firm.

Organizacja włoskich pracodawców Confindustria przewiduje „odradzanie się gospodarki od początku 2021 r. w stopniowy sposób pod warunkiem skutecznego opanowania rozchodzenia się koronawirusa”. W bieżącym roku gospodarka zanotuje spadek o 10 proc. PKB, a w przyszłym osiągnie wzrost o 4,8 proc. Ta prognoza nie uwzględnia jednak skutków działań rządu w przyszłym budżecie i środków udostępnionych przez Unię. Rząd zakłada z kolei w tym roku spadek o 9 proc. i wzrost w przeszłym roku o 6 proc.

Minister finansów Wegier Mihaly Varga przewiduje, że gospodarka kraju powróci do poziomu z początku 2019 r. w I półroczu 2022, wolniej niż zakładano wcześniej z powodu wprowadzanych ograniczeń.

Gorsze perspektywy gospodarcze mogą być największym zagrożeniem dla dekady rządów Viktora Orbana, którego czekają wybory parlamentarne w I połowie 2022 r. Teraz jego parta Fidesz przewodzi w sondażach. Trzymiesięczny program wspierania technicznego bezrobocia skończył się w sierpniu i nie ma oznak, że rząd wznowi go, a projekt budżetu zakłada deficyt 7-9 proc. PKB.

Według ministra Vargi, szczepionka w II kwartale 2021 może pomóc w odrodzeniu globalnej gospodarki i przyspieszyć tempo wzrostu węgierskiej. — Do zwrotnego punktu może dojść w maju 2021 — stwierdził w konferencji online. Rząd ogłosi w najbliższych tygodniach dalsze działania mające pomóc odrodzeniu gospodarki.