Królowa Elżbieta rozczarowana brytyjskimi politykami

Królowa Elżbieta miała, w czasie prywatnego spotkania po rezygnacji Davida Camerona ze stanowiska premiera w 2016 roku stwierdzić, że jest rozczarowana współczesną brytyjską klasą polityczną i jej "nieumiejętnością rządzenia" - pisze "Sunday Times".

Cameron podał się do dymisji po tym, jak Brytyjczycy w rozpisanym przez niego referendum opowiedzieli się w większości za wyjściem Wielkiej Brytanii w UE, mimo że sam Cameron namawiał do głosowania za pozostaniem we Wspólnocie.

"Sunday Times", powołując się na osobę z otoczenia królowej pisze, że "od tamtego czasu frustracja królowej w związku z działaniami brytyjskich polityków jeszcze się zwiększyła". - Sądzę, że jest naprawdę zszokowana - mówi informator "Sunday Times". - Słyszałem, jak mówi o rozczarowaniu obecną klasą polityczną i jej brakiem umiejętności właściwego rządzenia - dodaje. Doniesienia o niezadowoleniu królowej pojawiły się w momencie, gdy wyszło na jaw, że Buckingham Palace i Downing Street prowadzą rozmowy o tym jak uchronić królową przed wciągnięciem ją w konstytucyjny kryzys w związku z brexitem. Szef brytyjskiej służby cywilnej Mark Sedwill i Edward Young, prywatny sekretarz królowej, mieli w ubiegłym tygodniu rozmawiać o rosnącej presji ze strony parlamentarzystów, zarówno zwolenników brexitu, jak i jego przeciwników, na to, aby królowa zabrała głos w debacie na temat wyjścia z UE, jaka toczy się obecnie na Wyspach. Presja ta ma związek ze spekulacjami, iż przeciwnicy twardego brexitu będą chcieli zmusić królową do interwencji, jeżeli Boris Johnson przegra głosowanie ws. wotum nieufności we wrześniu lub październiku. Źródła na Downing Street twierdzą, że Johnson odmówi odejścia ze stanowiska przed brexitem. W związku z tym przeciwnicy twardego brexitu w Izbie Gmin, w tym Dominic Grieve, były prokurator generalny sugerują, iż w takiej sytuacji królowa powinna zostać zmuszona do wezwania Johnsona i zdymisjonowania go. John McDonnell, kanclerz w Gabinecie Cieni Partii Pracy zasugerował, że zareagowałby na to wysyłając lidera opozycji, Jeremy'ego Corbyna "w taksówce" do Buckingham Palace, gdzie Corbyn zadeklarowałby, że Partia Pracy jest gotowa do przejęcia władzy.