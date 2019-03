Izba Gmin: Żadna z ośmiu opcji brexitu nie zyskała poparcia

Ani jeden z ośmiu scenariuszy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w sprawie których głosowali w środę członkowie Izby Gmin, nie uzyskał poparcia parlamentarzystów. Wcześniej premier Theresa May zapowiedziała, że zrezygnuje ze stanowiska, jeśli Westminster zaakceptuje forsowany przez nią projekt umowy rozwodowej w trzecim już głosowaniu.

Posłowie głosowali nad ośmioma opcjami, zaakceptowanymi przez spikera Johna Bercowa, z szesnastu zgłoszonych łącznie przez parlamentarzystów. Propozycje zawierały całe spektrum możliwości - od bezumownego brexitu 12 kwietnia po ponowne referendum.

Członkowie Izby Gmin głosowali inaczej niż zwykle - na kartkach papieru z wszystkimi dopuszczonymi opcjami. Posłowie mogli je zaakceptować lub odrzucić, co w praktyce oznacza, że mogli opowiedzieć się za kilkoma rozwiązaniami, a nawet za wszystkimi.

Propozycje

Osiem propozycji z tzw. głosowania "orientacyjnego" to: brexit bez umowy 12 kwietnia (zgłoszone jako opcja B), Wspólny Rynek 2.0 - tzw. "Norwegia-plus" - wyjście z UE, ale pozostanie w unii celnej i jednolitym rynku (D), Członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA/EOG) - bez unii celnej (H), Opuszczenie UE z zachowaniem unii celnej (J), Stała unia celna, w tym dostosowanie do jednolitego rynku w sprawie przyszłych praw i przepisów UE, a w praktyce bardzo łagodny brexit (K - opcja lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna), Odstąpienie od art. 50, jeśli brexit nie będzie jednoznacznie zatwierdzony przez posłów dzień przed terminem wyjścia (L), Drugie, potwierdzające referendum ws. jakiejkolwiek umowy o brexicie (M), Malthouse Compromise Plan B, zakładający dalsze opóźnienie brexitu poprzez uzgodnienie tymczasowego porozumienia (O).

Wyniki

Najbliżej przegłosowania był scenariusz J - przepadł przy 264 głosach "za" i 272 "przeciw".

Bezumowny brexit poparło 160 posłów, przeciw było 400. Za Wspólnym Rynkiem 2.0 opowiedziało się 188 parlamentarzystów, przeciwko było 283. Najmniej osób poparło rozwiązanie "Norwegia-minus" (opcja H), które upadło większością 65-377.

Za opcją zaproponowaną przez Partię Pracy głosowało 237 posłów, ale przeciw było 307. Odstąpienie od brexitu w przypadku braku umowy poparło 184 członków Izby Gmin, przy 293 głosach przeciw. Ponowne referendum zaakceptowało 268 parlamentarzystów, przeciwnych było 295. Malthouse Compromise Plan B przepadł głosami 139 do 422.

Przy okazji głosowania John Bercow storpedował nadzieje dotyczące trzeciego głosowania nad umową Theresy May (MV3). Spiker Izby Gmin przypomniał swoje poprzednie orzeczenie, że premier nie może po raz kolejny przedstawić tego samego projektu pod głosowanie, bez wprowadzenia w nim istotnych zmian. Powołał się przy tym na 400-letnią procedurę parlamentarną, która zabrania głosowania w tej samej sprawie w krótkim czasie.

Mimo zapowiedzi Bercowa, premier Theresa May na posiedzeniu Komitetu 1922, frakcji Partii Konserwatywnej w brytyjskim parlamencie, poinformowała posłów swojej partii, że zrezygnuje ze stanowiska, jeśli parlament zaakceptuje w trzecim głosowaniu porozumienie z UE. - Jestem gotowa opuścić stanowisko wcześniej niż zamierzałem, aby zapewnić sprawny i uporządkowany brexit - miała powiedzieć szefowa rządu, według źródeł Sky News i innych brytyjskich mediów.

Umowa brexitowa wynegocjowana przez May została już dwukrotnie odrzucona przez Izbę Gmin - 15 stycznia i 12 marca.

Jak poinformował "The Times", powołując się na źródła w eurosceptycznej frakcji konserwatystów European Research Group, około 40 posłów, którzy do tej pory opowiadali się przeciwko umowie May, zmieniło zdanie i w trzecim głosowaniu poprze projekt. Około 40 kolejnych jest niezdecydowanych. Według źródeł telewizji Sky News, porozumienie May zgodził się też zaakceptować Boris Johnson, były minister spraw zagranicznych.

Przy drugim głosowaniu May przegrała 149 głosami, co oznacza, że musiałaby przekonać do poparcia umowy 75 parlamentarzystów, by wygrać głosowanie. Na tę liczbę mogą się złożyć zbuntowani przedstawiciele jej własnej partii, niektórzy posłowie z opozycyjnej Partii Pracy oraz północnoirlandzka Demokratyczna Partii Unionistów (DUP), koalicjant rządu May.