Takie szacunki odnośnie do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przedstawił podczas pierwszego czytania w Sejmie Krzysztof Hetman minister rozwoju i technologii.

Kto może ubiegać się o zwolnienie z ZUS

Przypomnijmy, że rządowa propozycja przewiduje tzw. wakacje składkowe. Cała idea tego pomysłu sprowadza się do tego, że osoby prowadzące działalność przez miesiąc w roku nie będą musiały płacić składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Te dwie ostatnie nie zostaną jednak uzupełnione środkami z budżetu państwa (w przeciwieństwie do pierwszych). Rząd w toku prac modyfikował też pierwotną koncepcję dotyczącą kręgu uprawnionych. W efekcie ze zwolnienia mają skorzystać płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń maksymalnie dziesięciu ubezpieczonych.

Ale to nie jedyne przesłanki jakie będzie trzeba spełnić, żeby mieć prawo do ulgi.

I tak, uprawniony w doprecyzowanym w przepisach okresie nie mógł wykonywać pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Ponadto w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku wnioskodawca musiał podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.