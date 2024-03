W sprawie wakacji składkowych dla firm rząd idzie na skróty. Omija procedury

Mecenas Tomasz Srokosz wyjaśnia, że pokusa omijania tych regulacji bierze się przede wszystkim z chęci skrócenia całego procesu.

– Chodzi o to, żeby z dnia na dzień można było podpisać umowę, eliminując przy tym procedury kontrolne, nadzór Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu – wyjaśnia ekspert.

Efekt?

– Możliwe, że intencje są dobre, tj. chęć jak najszybszego ulżenia firmom w opłacaniu składek. Istnieje jednak za duże ryzyko, że pójście na skróty przyniesie więcej szkody niż pożytku. Może zostać na przykład wybrany niekompetentny podmiot, który postawi pod znakiem zapytania całą inicjatywę. Jeżeli bowiem mamy tryb konkurencyjny, to przez to, że biorą w nim udział różne podmioty. Jest on gwarancją, że na wstępnym etapie zostanie zweryfikowana jakość danej oferty i jej cena. Jeżeli tego zabraknie, wszystko będzie zależeć od osób zaangażowanych po stronie ZUS – mówi.

Koszty nowego rozwiązania oszacowano na 1,7 mld zł w 2024 r. oraz 1,8 mld zł w 2025 r. Kwoty te będą jednak co roku wyższe z uwagi na coroczny wzrost minimalnej wysokości najniższych składek - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS w latach 2026-2024, kierownik Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym UW.

Niekonkurencyjny tryb może zakwestionować Trybunał Konstytucyjny

Ekspert zwraca ponadto uwagę, że taka ustawa, która bez powodu wyłącza prawo zamówień publicznych, może być zakwestionowana przed Trybunałem Konstytucyjnym jako naruszająca konkurencyjność.