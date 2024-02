Natomiast w przypadku firm zgłaszających co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową ustala ZUS, ale tylko dla płatników, którzy złożyli ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe. Oblicza ją jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i ustalonego dla niego wskaźnika korygującego.

Pozostali płatnicy muszą ustalić obowiązującą ich stopę procentową tej składki samodzielnie na podstawie swojego PKD i grupy działalności, do której zostali zakwalifikowani.

Nowe rozporządzenie ws. składki wypadkowej

Co określa zatem rozporządzenie? Wyznacza stopy procentowe składki w odniesieniu do poszczególnych grup działalności (w oparciu o kategorie ryzyka). I tak jest również we wspomnianym projekcie.

Wynika z niego, że w stosunku do regulacji obowiązującej do 31 marca 2024 r. tę samą stopę procentową składki zachowa od kwietnia 31 grup działalności. Wzrost dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany będzie jej obniżenie.

Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności nie zmienią się w stosunku do obowiązującej regulacji. Wynosić będą: 0,67 proc. - najniższa, natomiast najwyższa 3,33 proc.

Dla kogo wzrost, dla kogo obniżka składki wypadkowej

Wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obejmie wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu).