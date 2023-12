Spod tej zasady wyłączone są jedynie wynagrodzenia otrzymywane za czas urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy, przysługujące osobom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Jak podkreślił ZUS, kwestie podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracownika są regulowane przepisami kodeksu pracy. Chodzi o art. 103[1] do 103[5]. Przepis rozporządzenia znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadków, o których mowa w powyższych przepisach k.p. Stanowią one m.in., że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Jest też w nich mowa, że zatrudniający może przyznać pracownikom, którzy z tego korzystają, dodatkowe świadczenia, czyli pokryć nie tylko opłaty za kształcenie, ale też przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

W konsekwencji organ uznał, że wszystkie wymienione we wniosku wydatki poniesione na wydarzenia edukacyjne, które obejmą konkretnych pracowników, będą korzystały ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Decyzja ZUS, oddział w Gdańsku (DI/ 100000/ 43/939/2023