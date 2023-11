Płatnicy ZUS tylko do końca roku mogą poprawić błędy. Ale kar nie będzie

Ważne 5 lat

Nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) obowiązują już od 2022 roku. Wcześniej, do końca 2021 r., była taka możliwość bez ograniczenia w czasie.

Iwona Kowalska-Matis podkreśla, że przepis przejściowy (art. 11 ustawy zmieniającej) nie dotyczy możliwości składania pierwszorazowych dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek oraz ZUS, a także korygowania dokumentów rozliczeniowych przez ZUS. Działania te ograniczone są w czasie jedynie przez art. 48d ustawy systemowej. Przepis ten ogranicza do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwość składania dokumentów rozliczeniowych przez płatnika składek oraz sporządzenia ich przez ZUS.

- Po tym terminie ZUS ma możliwość ewidencjonowania danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji – zastrzega rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku

Dodaje, że w tym zakresie ZUS otrzymał interpretację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dlaczego płatnicy składają korekty?

Płatnicy dość często korygują dokumenty ubezpieczeniowe - zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Powodem są błędy zarówno zidentyfikowane przez płatnika, jak i wynikłe podczas kontroli ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, co do zasady dokonuje się w programie Płatnik lub e-Płatnik (dostępny na platformie PUE ZUS). Niektórzy płatnicy (rozliczający składki do 5 osób) mogą zrobić to w formie papierowej. Konsekwencją przeprowadzonej korekty są często zmiany w zakresie wynagrodzeń, zasiłków i podatków.