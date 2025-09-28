W sobotę 27 września około 5,3 tys. kandydatów w całym kraju przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. „Rzeczpospolita” dotarła do ich wyników, choć – w przypadku aplikacji adwokackiej – jeszcze niepełnych.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik zdobyli kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

Przyszli adwokaci i radcowie z 70-procentową zdawalnością

Według danych z 16 na 17 komisji przeprowadzających egzamin na aplikację adwokacką, z 1925 kandydatów zdało 1370, co oznacza zdawalność na poziomie 71,2 proc. Brakuje na razie danych z jednej komisji w Warszawie. Wiadomo natomiast, że najlepiej wypadli kandydaci do palestry w Krakowie, gdzie zdało ponad 80 proc. egzaminowanych. Najsłabszy wynik odnotowano w Kielcach – 58 proc.

Na aplikację radcowską zdawały 2642 osoby, spośród których pozytywny wynik osiągnęły 1864, a więc 70,55 proc. Najwięcej kandydatów zdało w Białymstoku – 82,3 proc., a najmniej w Kielcach – 60 proc.