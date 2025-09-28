Aktualizacja: 28.09.2025 17:30 Publikacja: 28.09.2025 17:25
W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest podobny.
W sobotę 27 września około 5,3 tys. kandydatów w całym kraju przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. „Rzeczpospolita” dotarła do ich wyników, choć – w przypadku aplikacji adwokackiej – jeszcze niepełnych.
Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik zdobyli kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie przynajmniej na 100 pytań.
Według danych z 16 na 17 komisji przeprowadzających egzamin na aplikację adwokacką, z 1925 kandydatów zdało 1370, co oznacza zdawalność na poziomie 71,2 proc. Brakuje na razie danych z jednej komisji w Warszawie. Wiadomo natomiast, że najlepiej wypadli kandydaci do palestry w Krakowie, gdzie zdało ponad 80 proc. egzaminowanych. Najsłabszy wynik odnotowano w Kielcach – 58 proc.
Na aplikację radcowską zdawały 2642 osoby, spośród których pozytywny wynik osiągnęły 1864, a więc 70,55 proc. Najwięcej kandydatów zdało w Białymstoku – 82,3 proc., a najmniej w Kielcach – 60 proc.
Wyniki egzaminów na aplikację adwokacką i radcowską są podobne do ubiegłorocznych. W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących do egzaminu. Na radcowską – 73,8 proc. W poprzednich kilku latach zdawalność na te aplikacje wynosiła około 40-60 proc.
Znacznie mniej chętnych jest do zawodu notariusza i komornika. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiły 494 osoby, z czego zdało 259, tj. 52,5 proc. To nieco lepiej, niż w ubiegłym roku, gdy poziom zdawalności na tę aplikację wyniósł 40,6 proc.
Do egzaminów na aplikację komorniczą przystąpiły 84 osoby. Z sukcesem zakończyły egzamin 52 z nich, co oznacza zdawalność 62-procentową.
Jak zapewniła „Rzeczpospolitą” Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, tegoroczne egzaminy przebiegły bez zakłóceń.
– Można podziwiać dyscyplinę zdających, bo na ogół większość oddawała zadania przed upływem czasu trwania egzaminu – dodała.
Około 70-proc. poziom zdawalności na aplikację adwokacką i radcowską, podobny jak w ubiegłych latach, według dyr. Kujawy, jest dobrym zjawiskiem. Taka stabilność pozwoli bowiem samorządom adwokatów i radców dobrze zorganizować zajęcia na aplikacji.
– Może martwić jedynie stale pogarszające się zainteresowanie aplikacją komorniczą. Niestety, obrazuje to spadek zainteresowania zawodem komornika. Brak aplikantów oznacza potencjalny brak asesorów, a to kłopot dla środowiska komorniczego – komentuje Iwona Kujawa.
