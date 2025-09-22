Rzeczpospolita
Prawo
Rządowy pakiet ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Znamy szczegóły

Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają dotyczyć m.in. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zarządzania lokalami komunalnymi.

Publikacja: 22.09.2025 17:02

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi

Foto: PAP/Grzegorz Michałowski

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadzi rządowy pakiet ustaw dotyczących mieszkalnictwa do funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?
  • W jaki sposób nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów wpłyną na zarządzanie lokalami komunalnymi?
  • Jakie są planowane zmiany dotyczące definicji oraz rozstrzygania kwestii związanych z częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych?
  • Jakie nowe obowiązki będą miały gminy w zakresie weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych?

Z zapowiedzi prac legislacyjnych rządu wynika, że nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają wyeliminować niektóre niekorzystne dla gmin sytuacje związane z lokalami komunalnymi. Zniesiony ma być automatyzm we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy takiego lokalu komunalnego. Dziś mają do tego prawo osoby najbliższe zmarłemu najemcy, niezależnie od swojego statusu materialnego. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają” do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi” przez najemców.

Śląskie Żory mocno stawiają na budownictwo komunalne. Część inwestycji powstaje w partnerstwie publi
Nieruchomości
Deweloperzy i długo, długo nic. Kto i gdzie buduje mieszkania w Polsce?

Gmina nie ma dziś możliwości weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych, z którymi zawarto umowę najmu na czas nieoznaczony przed 21 kwietnia 2019 r. Według nowych przepisów weryfikacja ma być możliwa, zresztą gminy zostaną do tego wręcz zobowiązane. Taka weryfikacja ma następować nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednocześnie wydłużony ma być z 30 do 45 dni termin na udostępnienie przez najemcę, na żądanie gminy, dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Jaka część balkonu należy do właściciela lokalu, a jaka do wspólnoty?

Osobny pakiet zmian będzie dotyczył wspólnot mieszkaniowych. Nastąpi to poprzez nowelizację ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego. Zmiany będą łatały wiele luk definicyjnych, np. określą to, co jest częścią wspólną balkonu, a jaka jego część będzie należała do właściciela mieszkania, z którego wychodzi się na ten balkon. Zresztą doprecyzowana ma być także definicja samej wspólnoty mieszkaniowej oraz określony tryb dochodzenia roszczeń co do wad w częściach wspólnych budynku (także w balkonach).

Mieszkańcy trzymali rzeczy na strychu, zarządca budynku je wyrzucił. Zapłaci? SN zdecydował
Nieruchomości
Strych to nie rupieciarnia dla każdego lokatora. Orzeczenie SN ku przestrodze

Uregulowany ma być też status urządzeń służących do rozliczeń mediów dostarczanych do poszczególnych lokali za pośrednictwem wspólnoty (ciepłomierzy, wodomierzy itp.). Staną się one częścią nieruchomości wspólnej. Dziś powoduje to spory we wspólnotach, przenoszone częstokroć na drogę sądową. Dotyczą one tego, kto ma takie urządzenia utrzymywać, legalizować i wymieniać, a także ponosić związane z tym koszty.

Dość istotna zmiana ma dotyczyć odpowiedzialności za zobowiązania wspólnoty. Gdy egzekucja przeciwko wspólnocie okaże się bezskuteczna, to poniesie ją każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Koniec z bezterminowymi kadencjami członków zarządów spółdzielni

Duże zmiany mają też nastąpić w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Przywrócona zostanie kadencyjność członków zarządu spółdzielni. Długość kadencji ma określać sama spółdzielnia w swoich przepisach wewnętrznych. Będzie też możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, reprezentujących poszczególne nieruchomości należące do spółdzielni. Natomiast walne zgromadzenia będzie można organizować, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Spółdzielnia będzie też zobowiązana do prowadzenia strony internetowej, na której będą zamieszczone statuty, uchwały organów spółdzielni, sprawozdania finansowe i inne ważne dokumenty.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielczej będzie wymagało pisemnej zgody większości członków lub osób niebędących członkami, uprawnionych z tytułu spółdzielczych praw do lokali. Będzie to możliwe nie tylko w przypadku, gdy hipoteka ma na celu zabezpieczenie kredytu, ale również gdy stanowić będzie zabezpieczenie jakiejkolwiek innej wierzytelności wynikającej z umowy. Nowe przepisy uregulują też odzyskiwanie członkostwa w spółdzielniach.

Źródło: rp.pl

Prawo Budowlane Nieruchomości Spółdzielnie Mieszkaniowe Wspólnoty Mieszkaniowe

Z zapowiedzi prac legislacyjnych rządu wynika, że nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają wyeliminować niektóre niekorzystne dla gmin sytuacje związane z lokalami komunalnymi. Zniesiony ma być automatyzm we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy takiego lokalu komunalnego. Dziś mają do tego prawo osoby najbliższe zmarłemu najemcy, niezależnie od swojego statusu materialnego. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają" do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi" przez najemców.

