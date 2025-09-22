Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzi rządowy pakiet ustaw dotyczących mieszkalnictwa do funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?

W jaki sposób nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów wpłyną na zarządzanie lokalami komunalnymi?

Jakie są planowane zmiany dotyczące definicji oraz rozstrzygania kwestii związanych z częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych?

Jakie nowe obowiązki będą miały gminy w zakresie weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych?

Z zapowiedzi prac legislacyjnych rządu wynika, że nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają wyeliminować niektóre niekorzystne dla gmin sytuacje związane z lokalami komunalnymi. Zniesiony ma być automatyzm we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy takiego lokalu komunalnego. Dziś mają do tego prawo osoby najbliższe zmarłemu najemcy, niezależnie od swojego statusu materialnego. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają” do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi” przez najemców.

Gmina nie ma dziś możliwości weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych, z którymi zawarto umowę najmu na czas nieoznaczony przed 21 kwietnia 2019 r. Według nowych przepisów weryfikacja ma być możliwa, zresztą gminy zostaną do tego wręcz zobowiązane. Taka weryfikacja ma następować nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednocześnie wydłużony ma być z 30 do 45 dni termin na udostępnienie przez najemcę, na żądanie gminy, dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Jaka część balkonu należy do właściciela lokalu, a jaka do wspólnoty?

Osobny pakiet zmian będzie dotyczył wspólnot mieszkaniowych. Nastąpi to poprzez nowelizację ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego. Zmiany będą łatały wiele luk definicyjnych, np. określą to, co jest częścią wspólną balkonu, a jaka jego część będzie należała do właściciela mieszkania, z którego wychodzi się na ten balkon. Zresztą doprecyzowana ma być także definicja samej wspólnoty mieszkaniowej oraz określony tryb dochodzenia roszczeń co do wad w częściach wspólnych budynku (także w balkonach).