Aktualizacja: 22.09.2025 17:43 Publikacja: 22.09.2025 17:02
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Foto: PAP/Grzegorz Michałowski
Z zapowiedzi prac legislacyjnych rządu wynika, że nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają wyeliminować niektóre niekorzystne dla gmin sytuacje związane z lokalami komunalnymi. Zniesiony ma być automatyzm we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy takiego lokalu komunalnego. Dziś mają do tego prawo osoby najbliższe zmarłemu najemcy, niezależnie od swojego statusu materialnego. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają” do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi” przez najemców.
Czytaj więcej
Docelowo nawet 20-25 tys. mieszkań na tani wynajem rocznie – to ambicja wiceministra rozwoju Toma...
Gmina nie ma dziś możliwości weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych, z którymi zawarto umowę najmu na czas nieoznaczony przed 21 kwietnia 2019 r. Według nowych przepisów weryfikacja ma być możliwa, zresztą gminy zostaną do tego wręcz zobowiązane. Taka weryfikacja ma następować nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednocześnie wydłużony ma być z 30 do 45 dni termin na udostępnienie przez najemcę, na żądanie gminy, dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
Osobny pakiet zmian będzie dotyczył wspólnot mieszkaniowych. Nastąpi to poprzez nowelizację ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego. Zmiany będą łatały wiele luk definicyjnych, np. określą to, co jest częścią wspólną balkonu, a jaka jego część będzie należała do właściciela mieszkania, z którego wychodzi się na ten balkon. Zresztą doprecyzowana ma być także definicja samej wspólnoty mieszkaniowej oraz określony tryb dochodzenia roszczeń co do wad w częściach wspólnych budynku (także w balkonach).
Czytaj więcej
Nieoznaczone rzeczy właścicieli lokali, trzymane w pomieszczeniach wspólnych, zarządzający w imie...
Uregulowany ma być też status urządzeń służących do rozliczeń mediów dostarczanych do poszczególnych lokali za pośrednictwem wspólnoty (ciepłomierzy, wodomierzy itp.). Staną się one częścią nieruchomości wspólnej. Dziś powoduje to spory we wspólnotach, przenoszone częstokroć na drogę sądową. Dotyczą one tego, kto ma takie urządzenia utrzymywać, legalizować i wymieniać, a także ponosić związane z tym koszty.
Dość istotna zmiana ma dotyczyć odpowiedzialności za zobowiązania wspólnoty. Gdy egzekucja przeciwko wspólnocie okaże się bezskuteczna, to poniesie ją każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Duże zmiany mają też nastąpić w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Przywrócona zostanie kadencyjność członków zarządu spółdzielni. Długość kadencji ma określać sama spółdzielnia w swoich przepisach wewnętrznych. Będzie też możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, reprezentujących poszczególne nieruchomości należące do spółdzielni. Natomiast walne zgromadzenia będzie można organizować, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Spółdzielnia będzie też zobowiązana do prowadzenia strony internetowej, na której będą zamieszczone statuty, uchwały organów spółdzielni, sprawozdania finansowe i inne ważne dokumenty.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielczej będzie wymagało pisemnej zgody większości członków lub osób niebędących członkami, uprawnionych z tytułu spółdzielczych praw do lokali. Będzie to możliwe nie tylko w przypadku, gdy hipoteka ma na celu zabezpieczenie kredytu, ale również gdy stanowić będzie zabezpieczenie jakiejkolwiek innej wierzytelności wynikającej z umowy. Nowe przepisy uregulują też odzyskiwanie członkostwa w spółdzielniach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z zapowiedzi prac legislacyjnych rządu wynika, że nowe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają wyeliminować niektóre niekorzystne dla gmin sytuacje związane z lokalami komunalnymi. Zniesiony ma być automatyzm we wstępowaniu w stosunek najmu po zmarłym najemcy takiego lokalu komunalnego. Dziś mają do tego prawo osoby najbliższe zmarłemu najemcy, niezależnie od swojego statusu materialnego. W praktyce oznacza to, iż po śmierci najemcy lokale komunalne nie „wracają” do gminnego zasobu mieszkaniowego, co powoduje, że gmina jako właściciel nie ma możliwości dysponowania lokalami „dziedziczonymi” przez najemców.
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Można uniknąć sytuacji, w której po latach wspólnego życia związek partnerski się rozpada, a jedno z partnerów z...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Wrzesień jest uznawany za jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie. Wystarczy kilka dni deszczu, po których...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas