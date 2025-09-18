Dodaje też, że kwestia niezależności radcy prawnego jest fundamentalną zasadą wykonywania zawodu, gwarantowaną zarówno ustawowo, jak i w kodeksie etyki. A ten ostatni wskazuje jasno, że radca prawny nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności lub w jakikolwiek sposób uczestniczyć w czynnościach, które ograniczałyby jego niezależność. Za naruszenie tego zakazu grożą sankcje dyscyplinarne, włącznie z wydaleniem z zawodu.

Jarosław Dawid, przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że opisywany trend istnieje głównie w krajach anglosaskich, a w Polsce jest to na razie problem teoretyczno-formalny, gdyż nie było dotąd przypadków kancelarii adwokackich współpracujących z funduszami venture capital w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Współpraca z funduszami to nie tylko korzyści, ale i pewne ryzyka, co pokazuje przykład brytyjski

Radca prawny Bartłomiej Tkacz wskazuje, że w Wielkiej Brytanii grupy kapitałowe aktualnie wykupują i kumulują średniej wielkości kancelarie, nieraz rodzinne, z wieloletnimi tradycjami. Na konsolidację zdecydowała się nawet firma prawnicza istniejąca od 250 lat.

– Z perspektywy klienta może to przynieść korzyści, bo daje szersze możliwości działania takim skonsolidowanym kancelariom prawnym – tłumaczy prawnik. – Z drugiej strony wiąże się to z większą profesjonalizacją działania i wprowadzeniem ścisłych procedur np. w kwestii weryfikacji potencjalnych klientów. Są oni sprawdzani pod kątem np. posiadania stałego, legalnego źródła dochodów. Pozwala to więc uniknąć obsługiwania „brudnych pieniędzy”, ale też tego, że klient jest niewypłacalny. Bez takiej weryfikacji w ogóle nie zostanie on klientem takiej firmy. Każdy, kto ma do czynienia z dużymi korporacjami, wie że wszystko działa, póki nie pojawią się problemy. Wtedy trudno znaleźć osobę za to odpowiedzialną i trzeba przebijać się przez infolinie czy chatboty – dodaje.

Mec. Tkacz zwraca też uwagę, że taka transakcja może pogorszyć sytuację samych prawników w kancelarii, przez zmniejszenie ich niezależności.

– I nie chodzi tu o względy etyczne, bo i tak każdy musi przestrzegać zasad obowiązujących w danym kraju. Ale jest to wejście w zależność finansową i organizacyjną – tłumaczy radca prawny. – Wszędzie, gdzie inwestuje duży kapitał, dochodzi do jego kumulacji, a przez to – w dalszej perspektywie – do ograniczenia konkurencji. Oczywiście monopol na rynku prawnym dziś nam nie grozi, gdyż jest on w Polsce stosunkowo płytki, zwłaszcza poza największymi miastami – podsumowuje.