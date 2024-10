Także Michał Korwek zaznacza, że najpilniejszym zadaniem jest teraz przywrócenie samorządowi samorządności. – Bo siłą samorządu jest właśnie różnorodność pomysłów, rozwiązań, potrzeb, do których w sposób demokratyczny wybiera się sposób realizacji. Wszystkie izby powinny mieć wpływ na to, co się dzieje w samorządzie i w jakim kierunku zmierza – tłumaczy.

Włodzimierz Chróścik odbija piłeczkę i, jak mówi, właśnie różnorodność kandydatów wskazuje, że demokracja w samorządzie ma się bardzo dobrze. Głosy krytyczne o korporacyjnym zarządzaniu czy osobistych interesach ocenia jako niesprawiedliwe i bardzo krzywdzące.

– Nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla bardzo dużej grupy ludzi, którzy w mijającej kadencji w pocie czoła realizowali te setki przedsięwzięć dla wspólnego dobra. Rozumiem, że wartości, które – nie boję się tego słowa – forsuję w samorządzie, czyli uczciwość, transparencja, etyka pracy, innowacyjność, wychodzenie poza stare schematy, nie dla każdego są wygodne. Ale nie o wygodę „działaczy” tutaj chodzi, lecz o efekt dla całej społeczności – stwierdza prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Włodzimierz Chróścik opowiada się za utrzymaniem obecnego kierunku m.in. w kwestii promocji zawodu, rozwijania szkoleń online, kształcenia aplikantów oraz edukacji prawnej. Jako priorytety na nową kadencję wymienia bezpieczne przeprowadzenie radców prawnych przez rewolucję technologiczną, zapewnienie jeszcze większego wpływu na legislację i debatę publiczną oraz bardziej intensywne działania na arenie międzynarodowej.

Składki od radców prawnych do weryfikacji

Michał Korwek wskazuje zaś na konieczność weryfikacji wysokości składki, zarówno od radców do izb, jak i od izb do KRRP, tak by więcej pieniędzy zostało w izbach. Prócz tego postuluje m.in. powołanie komisji ds. nowych technologii, która monitorowałaby to, co dzieje się na dynamicznym rynku tego typu usług.