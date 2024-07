Kandydaci na sędziów i prokuratorów odzyskają część opłaty? Jest stanowisko MS

Resort zwrócił też uwagę, że w przepisach u.k.s.s.p. kompleksowo uregulowana została mianowicie kwestia związana z ponoszeniem opłat przez kandydatów, których zamiarem jest uzyskanie prestiżowego statusu aplikanta KSSiP. „Wymaga zaakcentowania, że opłata za udział w naborze jest jedyną opłatą ponoszoną przez aplikantów na drodze do pełnienia służby sędziowskiej lub prokuratorskiej. Aplikanci KSSiP bowiem – w odróżnieniu od aplikantów tzw. aplikacji korporacyjnych — odbywają aplikację bezpłatnie, a co więcej – otrzymują stypendium, które wynosi w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia — 4500 zł, a po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia — 5100 zł, oraz dodatek do stypendium, którego wysokość uzależniona jest od ich miejsca zamieszkania i wynosi od 150 zł do 650 zł miesięcznie” - zauważył MS.

Jednocześnie poinformowano, że w ramach prac powołanej przez ministra Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury zostaną przedstawione analizy koncepcyjne w zakresie ewentualnych modyfikacji przepisów dotyczących zwrotu kandydatom części uiszczonej uprzednio pełnej wysokości opłaty - w sytuacji niezakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu lub egzaminu oraz możliwości ustalenia mniejszej niż maksymalna wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską.