Pomijając ten kontekst, były dowódca Wojsk Lądowych ocenił, że „proces formowania kolejnej dywizji i to w chwili, kiedy nie jest ukończone formowanie wcześniejszych dywizji, to w bliskiej perspektywie jest mało realne”. - W tej chwili nie ma zasobów na to, żeby formować nową dywizję, a tworzenie szkieletowych dywizji ma się nijak do potrzeb wojska. Nie ma po prostu w tej chwili tyle kadr i tyle wojska, żeby obsadzić taką liczbę dywizji - zauważył.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Szósta dywizja? Bez wznowienia powszechnego poboru nie ma szans

Emerytowany wojskowy „nie wierzy, by przy obecnym systemie, łącznie z zastosowaniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, udało się nagle znaleźć kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy zechcą wdziać mundur” - pisze „Fakt”. - Jeżeli chcieliby już powoływać taką dywizję w ciągu 2-3 lat, to muszą uruchomić powszechny pobór. Inaczej nie znajdą wojska w ogóle - powiedział generał.

- Bez wznowienia powszechnego poboru nie ma szans na znalezienie ludzi do tworzonych od podstaw nowych dywizji. I rządzący o tym wiedzą, a nawet Amerykanie zastanawiają się, jak my chcemy to zrobić bez powszechnego poboru - podkreślił gen. Waldemar Skrzypczak.

Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. – Nie ma takiej potrzeby. Uważam, że poprzez różnego rodzaju atrakcyjne perspektywy i programy zachęcimy młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim – mówił w sierpniu ub. r. w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Mariusz Błaszczak.