Za przywróceniem poboru, który w Polsce jest zawieszony od 12 lat, jest 35,7 proc. badanych, przeciwko takiemu rozwiązaniu – aż 57,1 proc. respondentów. Pozostali nie mają na ten temat zdania.

Z badania wynika, że przeciwnikami przywrócenia poboru są głównie osoby młode, w wieku 18–29 lat – to ich głównie armia mogłaby wezwać do jednostek wojskowych na dziewięciomiesięczne szkolenie (przeciwko jest 77 proc. badanych w tej grupie wiekowej), a także osoby po pięćdziesiątce (78 proc.) – część z nich najpewniej pamięta jeszcze szkolenie wojskowe w ramach zasadniczej służby wojskowej. Przeciwni są też mieszkańcy wsi (62 proc.). Grupa przeciwników wzrasta wraz z ich wykształceniem i zarobkami.

Zwolennikami przywrócenia poboru są przeważnie wyborcy Zjednoczonej Prawicy (56 proc.), którzy informacje czerpią z „Wiadomości” TVP (67 proc.).

Sondaż wskazuje, że w ostatnich miesiącach, już po wybuchu wojny w Ukrainie, odsetek osób akceptujących przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej spadł.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS w kwietniu 2022 r. wynikało, że za takim rozwiązaniem było 54,2 proc. badanych, podobnie odpowiedzieli respondenci CBOS w sierpniu tego roku (54 proc.).

Co zatem się stało, że wzrosła liczba przeciwników obowiązkowej służby wojskowej? Marcin Duma, prezes zarządu IBRiS, wskazuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że teraz ankieterzy badania opinii pytali o „pobór”, a w poprzednich badaniach o przywrócenie „zasadniczej służby wojskowej”. To tożsame pojęcia, ale zdaniem Marcina Dumy w powszechnej opinii określenie pobór jest nacechowane negatywnym skojarzeniem, odbierane jak branka, coś opresyjnego, przymusowe wcielenie do wojska. Dodaje też, że badanie zostało przeprowadzone w czasie mobilizacji w Rosji. Marcin Duma wskazuje też na obraz wojny w Ukrainie, który ma wpływ na postawy ludzi. – Być może część Polaków nie jest wyjątkowa i nie jest gotowa brać udziału w wojnie, która kojarzy im się z obrazami z Ukrainy. Obserwujemy racjonalizację podejścia do wojny, to już nie jest film wojenny, ale życie – dodaje.

Paweł Szramka, były żołnierz zawodowy, niezależny poseł, członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wskazuje na inną przyczynę. Jego zdaniem obraz wojny w Ukrainie spowszechniał, jak kiedyś zagrożenie związane z pandemią Covid-19.

– Widzimy, że Ukraińcy sobie radzą, a Rosja nie odnosi sukcesu, wojna toczy się daleko od polskiej granicy, nie ma dla nas realnego zagrożenia, spadły obawy o nasze bezpieczeństwo i jednocześnie akceptacja dla poboru – uważa poseł.

Marcin Duma wskazuje jednak, że akceptacja dla poboru na poziomie 36 proc. badanych jest i tak wysoka. Przypomina badanie przeprowadzone na początku kwietnia przez IBRiS, również na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wynikało z niego, że w przypadku agresji obcego państwa co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku (20,6 proc.), formacji paramilitarnej lub w szpitalu.

Ministerstwo Obrony Narodowej na razie nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. – Nie ma takiej potrzeby. Uważam, że poprzez różnego rodzaju atrakcyjne perspektywy i programy zachęcimy młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim – powiedział w sierpniu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Jednak MON po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny stworzyło warunki prawne do jego natychmiastowego przywrócenia. O tym musiałby zdecydować prezydent RP. Obowiązkową służbę wojskową stopniowo będzie przywracała Łotwa, selektywny pobór od kilku lat prowadzi Szwecja.