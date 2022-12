Z informacji, które w połowie grudnia otrzymaliśmy od majora Witolda Sury, rzecznika Dowództwa WOT, wynika, że wtedy powołanych było 14 żołnierzy.

– Do końca roku powołamy jeszcze 118 kandydatów. Zasadniczy rzut naboru rozpoczynamy 1 stycznia 2023 r. Na tę chwilę w przyszłym roku planujemy powołać 1230 żołnierzy na stanowiska aktywnej rezerwy – poinformował nas major Sura.

Nową formę służby wojskowej wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Skierowana jest do osób, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63. roku życia.

Do takiej służby mogą być powołani żołnierze, którzy w przeszłości pełnili służbę zawodową, odbyli przeszkolenie wojskowe lub np. pełnili terytorialną służbę wojskową, z której zrezygnowali. Dla nich tworzone mają być w brygadach OT tzw. kompanie o niższej gotowości. „Byli żołnierze zawodowi mogą liczyć na stanowiska dowódcze – jako zastępcy – oraz instruktorskie” – opisuje dowództwo WOT.

W przeciwieństwie do żołnierzy terytorialnej służby wojskowej WOT żołnierze ci nie otrzymają kilkuset złotych miesięcznie tzw. dodatku za gotowość. Mogą otrzymać tylko uposażenie za każdy dzień pełnienia czynnej służby wojskowej. To oznacza, że w tym rodzaju wojsk będą służyli żołnierze dwóch kategorii – ochotnicy, otrzymujący dodatek, oraz ci służący w rezerwie aktywnej bez prawa do dodatku.

Na swój wniosek lub decyzją dowódców służbę zakończyło 7962 żołnierzy WOT

Z ustawy wynika, że żołnierz rezerwy aktywnej, który chce łączyć pracę zawodową ze służbą wojskową, musi stawić się w macierzystej jednostce raz na kwartał, na co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy oraz na 14 dni co najmniej raz na trzy lata. Po trzech latach służby może się starać o przyjęcie do zawodowej służby. Żołnierze ci otrzymają tylko pieniądze za każdy dzień udziału w ćwiczeniach. Wysokość wypłaty jest uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego. Rezerwiści mogą jeszcze starać się o tzw. świadczenie rekompensujące utratę zarobków, zapomogę w przypadku zdarzenia losowego lub nagrodę uznaniową.

Dotychczas MON nie podawał informacji, ilu rezerwistów aktywnych służy w wojsku. Z naszych ustaleń wynika, że głównie mieli być to ci, którzy dotychczas zasilali Narodowe Siły Rezerwowe. Tyle że formacja ta jest likwidowana. Jeszcze do niedawna było w niej do pięciuset żołnierzy, nie wiadomo, ilu z nich przeszło do rezerwy aktywnej.

Wojska Obrony Terytorialnej utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Żołnierze szkolą się w 18 brygadach. W tym roku utworzono trzy nowe: 18 Stołeczną Brygadę OT, 19 Nadbużańską Brygadę OT oraz 20 Przemyską Brygadę OT. Teraz służy w WOT 36 tys. żołnierzy, głównie ochotników.

Z informacji, które otrzymaliśmy z dowództwa WOT, wynika, że od początku roku na swój wniosek lub decyzją dowódców brygad z tej formacji odeszło 7962 żołnierzy, spośród nich 1050 zdecydowało się na przejście do zawodowej służby wojskowej. Od początku tego roku powołano do WOT blisko 11,5 tys. ochotników.