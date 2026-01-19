Aktualizacja: 19.01.2026 20:56 Publikacja: 19.01.2026 19:40
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Albert Zawada
Minister odniósł się na portalu X do doniesień portalu Prawo.pl o postanowieniu Sądu Rejonowego w Giżycku z 12 stycznia 2026 r. oddalającym wniosek rozwodników o podział majątku wspólnego. Sędzia z Giżycka argumentował, że żadnego rozwodu nie ma, a zatem nie ma też ustania wspólności majątkowej i nie może być podziału majątku. Powód? W składzie orzekającym o rozwodzie zasiadał neosędzia powołany z rekomendacji upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa, które wydał, należy więc uznać za nieistniejące.
„Kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli. W sprawy rodzinne, majątkowe, w podstawowe poczucie bezpieczeństwa prawnego. To nie jest wymyślony problem. Wadliwe powołania sędziowskie z lat 2018-2025 realnie destabilizują orzecznictwo, generują chaos w sądach i prowadzą do sytuacji, w których ludzie po latach nie wiedzą czy ich wyroki istnieją” - napisał na X Waldemar Żurek.
Jak podkreślił minister, „obywatel nie może płacić ceny za bezprawie, które wyrządza mu państwo” i „ponosić konsekwencji decyzji politycznych, na które nie miał żadnego wpływu”.
- Sędzia musi być sędzią, a wyrok wyrokiem. Dlatego ten problem musi zostać rozwiązany systemowo – przez jednoznaczne uregulowanie statusu neosędziów, usunięcie skutków decyzji neoKRS i zagwarantowanie stabilności orzeczeń, zwłaszcza w sprawach życiowo istotnych. Bez tego chaos będzie narastał – napisał szef resortu sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Orzeczenia Izby Kontroli SN należy uznać za niebyłe – orzekła Izba Pracy SN. W efekcie sądy powsz...
Minister Żurek dodał, że rozwiązaniem kryzysu jest projekt ustawy praworządnościowej oraz projekt nowelizacji ustawy o KRS, nad którymi Sejm rozpocznie prace w tym tygodniu.
Przypomnijmy, że projekt, który powstał w resorcie sprawiedliwości zakłada m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie, obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Projekt nowelizacji ustawy o KRS przewiduje natomiast wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.
Oba projekty stanowią podstawę pakietu legislacyjnego, który ma przywrócić konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości. Zostały przyjęte przez rząd tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
Czytaj więcej
Projekt tzw. ustawy praworządnościowej nie wykonuje w sposób prawidłowy wyroków ETPC, TSUE, SN, N...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Po wyroku TSUE w sprawie czasu pracy prokuratorów ustawodawca stoi przed dylematem – musi zdecydować się albo na...
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru...
Sąd oddalił w piątek wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie ze sprawy aresztowej przewodniczącej składu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas