Nie ma rozwodu, bo orzekał neosędzia. Minister Żurek: coś bardzo niepokojącego

- Ta sprawa pokazuje coś bardzo niepokojącego - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując informację o wyroku rozwodowym, który został uznany za nieistniejący z powodu udziału neosędziego.

Publikacja: 19.01.2026 19:40

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Minister odniósł się na portalu X do doniesień portalu Prawo.pl o postanowieniu Sądu Rejonowego w Giżycku z 12 stycznia 2026 r. oddalającym wniosek rozwodników o podział majątku wspólnego. Sędzia z Giżycka argumentował, że żadnego rozwodu nie ma, a zatem nie ma też ustania wspólności majątkowej i nie może być podziału majątku. Powód? W składzie orzekającym o rozwodzie zasiadał neosędzia powołany z rekomendacji upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa, które wydał, należy więc uznać za nieistniejące.

Waldemar Żurek: obywatele nie mogą płacić za bezprawie

„Kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli. W sprawy rodzinne, majątkowe, w podstawowe poczucie bezpieczeństwa prawnego. To nie jest wymyślony problem. Wadliwe powołania sędziowskie z lat 2018-2025 realnie destabilizują orzecznictwo, generują chaos w sądach i prowadzą do sytuacji, w których ludzie po latach nie wiedzą czy ich wyroki istnieją” - napisał na X Waldemar Żurek.

Jak podkreślił minister, „obywatel nie może płacić ceny za bezprawie, które wyrządza mu państwo”  i „ponosić konsekwencji decyzji politycznych, na które nie miał żadnego wpływu”.

- Sędzia musi być sędzią, a wyrok wyrokiem. Dlatego ten problem musi zostać rozwiązany systemowo – przez jednoznaczne uregulowanie statusu neosędziów, usunięcie skutków decyzji neoKRS i zagwarantowanie stabilności orzeczeń, zwłaszcza w sprawach życiowo istotnych. Bez tego chaos będzie narastał – napisał szef resortu sprawiedliwości.

Sejm zajmie się w tym tygodniu projektem ustawy praworządnościowej

Minister Żurek dodał, że rozwiązaniem kryzysu jest projekt ustawy praworządnościowej oraz projekt nowelizacji ustawy o KRS, nad którymi Sejm rozpocznie prace w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że projekt, który powstał w resorcie sprawiedliwości zakłada m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie, obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Projekt nowelizacji ustawy o KRS przewiduje natomiast  wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Oba projekty stanowią podstawę pakietu legislacyjnego, który ma przywrócić konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości. Zostały przyjęte przez rząd tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.  

